Jedan od najmoćnijih ljudi Granda slavio punoljetstvo ćerke: Na slavlju 300 zvanica, nema čega nema, i od ptice mlijeko!

Autor Jelena Sitarica
0

Glavni muzički urednik Grand produkcije i proslavljeni muzičar, Endži Mavrić, sinoć je proslavio punoljetsvo ćerci Katarini.

Proslava rođendana ćerke Endži Mavrića Izvor: Pritnscreen/Instagram

Jedan od najmoćnjih ljudi "Granda", Endži Mavrić, punoljetstvo svoje ćerke obilježio je velikom proslavom u jednom luksuznom beogradskom restoranu, okupivši oko 300 zvanica, a na luksuznoj proslavi bilo je i mnogo pripadnika estrade. 

Među zvanicama su bili Goran Šljivić, Dragana Katić, Vesna Milanović, Ilda Šaulić, Slađa Alegro, Đani sa suprugom, Saša Milošević Mare, Peđa Medenica, Žika Jakšić, Milica Jokić i mnogi drugi.

Pogledajte atmosferu sa proslave:

Da je slavlje pažljivo osmišljeno do najsitnijih detalja pokazale su i posebne zahvalnice sa bijelim cvetićima, koje su dočekale goste na stolovima.

Posebno emotivan trenutak bio je kada je Saša Matić uzeo mikrofon da otpjeva svoje najveće hitove za sve prisutne, ali se prije toga dirljivim riječima obratio svom prijatelju Endžiju.

Izvor: Instagram

- Čast i zadovoljstvo je moje biti večeras sa vama, čast je biti saradnik Endžija Mavrića, a najveća čast i bogatstvo je biti prijatelj porodice Mavrić - rekao je Saša, nakon čega ga je Endži zagrlio i poljubio.

Nakon Sašinih najljepših pjesama, došao je red i na hitove Dare Bubamare koja je napravila haos i pretvorila proslavu u ludu žurku.

Izvor: Pritnscreen/Instagram

Cijelo društvo slavljenice opkolilo je Daru sa svih strana koja je neprekidno skakala i đuskala, i priredila noć za pamćenje.

Endži Mavrić ćerka rođendan

