U velikoj akciji UKP-a i Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, trojica pripadnika kavačkog klana uhapšena su noćas sa osam kilograma kokaina, eksplozivom, snajperom i oružjem. Sumnja se da su planirali likvidacije visokih državnih funkcionera u Srbiji.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Trojica pripadnika kavačkog klana koja su uhapšena noćas u Beogradu sa ogromnom količinom kokaina, oružja i eksploziva, kako se sumnja, planirali su u Srbiji likvidacije visokih državnih funkcionera.

Podsjetimo, u velikoj akciji UKP-a i Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, zaplijenjeno je osam kilograma kokaina, manja količina marihuane, dva kilograma eksploziva, snajper sa optičkim nišanom.

"Zaplijenjen je snajper sa optičkim nišanom, ručni raketni bacač, pet granata, dva pištolja sa izbrušenim brojevima, dva kilograma eksploziva, dvije silikonske maske, ali i kriptovani telefoni, radio-stanice, špijunske kamere, detektor uređaja za praćenje, rotaciona svjetla", otkriva izvor blizak slučaju.

Tokom pretresa, pronađena je i veća količina novca. Istraga UKP i Višeg javnog tužilaštva u Beogradu počela je posle dobijanja operativnih podataka da je su na teritoriju Srbije ušla dvojica snajperista koji planira likvidacije.

"Operativne informacije da se na teritoriji naše države planira ubistvo i da iz svega stoji organizovana kriminalna grupa odmah su pokrenule istražitelje, koji su nekoliko mjeseci prikupljali informacije i dokaze, koji su rezultirali velikom akcijom koja je noćas uspjšno završena hapšenjem troje pripadnika kavačkog klana u Beogradu. Iako je od prvog dana bilo jasno da iza svega stoji kriminalni klan, istragu nije vodilo niti se u nju uopšte uključivalo Javno tužilaštvo za organizovani kriminal već Više javno tužilaštvo u Beogradu", otkriva izvor.

Izvor dodaje da je ovo veliki uspijeh i da je rezultat ozbiljnog rada na terenu koji je trajao nekoliko mjeseci.

"Da je opasnost koja je pretila bila ozbiljna najbolje svjedoči količina kokaina koji je pronađen, ali i silikonske maske koje pripadnici kriminalnih klanova koriste za likvidacije, količina eksploziva ali i snajper sa optičkim nišanom. Kriptovani telefoni biće poslati na vještačenje", otkriva izvor.

(Kurir/Mondo)