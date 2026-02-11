Prema pisanju portala Juno News, stric osumnjičenog, Rasel G. Streng, potvrdio je da je Džesi odgovoran za pucnjavu u kojoj je stradalo 10 osoba

Pojedini kanadski mediji identifikovali su osobu navodno odgovornu za masakr u srednjoj školi u Tambler Ridžu kao osamnaestogodišnjeg Džesija Strenga.

Ovu identifikaciju su prvi objavili Western Standard i Juno News, pozivajući se na bliskog člana porodice kao izvor, ali i svedoke koji su poznavali Džesija.

Prema pisanju portala Juno News, stric osumnjičenog, Rasel G. Streng, potvrdio je da je Džesi odgovoran za pucnjavu u kojoj je stradalo 10 osoba, uključujući i samog osumnjičenog.

Međutim, Kraljevska kanadska konjička policija još uvek nije zvanično potvrdila ime osumnjičenog u svojim javnim izveštajima.

Zvanična potvrda puem službenih kanala

Nadležni organi su naglasili da je istraga i dalje u toku, kao i da će zvanična potvrda identiteta biti objavljena putem službenih kanala tek nakon što se završe svi procesi provere.

Strang's uncle confirmed that Jesse was transgender and responsible for the shooting, which left 10 people dead including the…https://t.co/gtpRehJZZtpic.twitter.com/6L4dod2UlZ — Mario Nawfal (@MarioNawfal)February 11, 2026

Policija takođe još uvek nije objavila detaljne informacije o motivu napada, niti o tačnom redosledu događaja koji su doveli do pucnjave.

Medijski izveštaji ukazuju na to da je na javnom YouTube nalogu, za koji se veruje da je povezan sa Džesijem Strengom, bila istaknuta transrodna zastava i da su korišćene zamenice „ona“ (she/her). Ovi detalji su se masovno delili na društvenim mrežama u satima nakon identifikacije.

Opasnost od spekulacija

Zvaničnici organa reda se nisu javno oglašavali povodom rodnog identiteta ili lične pozadine osumnjičenog. Istražitelji se obično prvo fokusiraju na utvrđivanje činjenica u vezi sa samim zločinom, potencijalnim saučesnicima i postojanjem eventualnih znakova upozorenja, prije nego što se dublje posvete ličnim ili ideološkim aspektima.

Vlasti su takođe upozorile na opasnost od spekulacija, napominjući da se u slučajevima koji privlače veliku pažnju javnosti dezinformacije mogu veoma brzo širiti.