Šta da jedete ujutru da biste sagorijevali masnoće? Postoje 4 grupe namirnica, ubrzaće metabolizam na više sati

Šta da jedete ujutru da biste sagorijevali masnoće? Postoje 4 grupe namirnica, ubrzaće metabolizam na više sati

Da li ste znali da ono što pojedete ujutru, može da utiče na vaš metabolizam tokom čitavog dana? Pravilnim jutarnjim obrokom možete da podstaknete bolje sagorijevanje masnih naslaga.

Šta da jedete ujutru da biste sagorijevali masnoće? Izvor: MONDO/Bojana Zimonjić Jelisavac

Planirate dijetu i mršavljenje? Imajte na umu da sve počinje od doručka, a preskakanje ovog obroka smatra se najvećom greškom. Ono što jedete za doručak, utiče na vaše kasnije prehrambene izbore. Štaviše, može da odredite da li ćete biti dovoljno siti da ne posežete za grickalicama.

Prema mišljenju stručnjaka, uključivanje određenih namirnica u jutarnju rutinu može pomoći u gubitku masnoća tako što smanjuje apetit i ubrzava metabolizam. Šta da jedete čim ustanete? Iskoristite ove preporuke:

1. Jaja

Jaja se već dugo "takmiče" sa ovsenim pahuljicama za titulu najboljeg doručka. S jedne strane prepuna su hranljivih materija, a s druge predstavljaju odličan način da organizmu obezbijedite veliku količinu kvalitetnih proteina. Brojna istraživanja su pokazala da konzumiranje jaja za doručak može značajno da poveća osjećaj sitosti i smanji unos hrane tokom ostatka dana.

2. Proteini i zdrave masti

Ako želite da doručak podignete na viši nivo, dodajte zdravim proteinima i zdrave masti. To je recept za dugotrajan osjećaj sitosti tokom cijelog jutra. Proteini aktiviraju signale u organizmu koji smanjuju apetit, čime se ograničava glad i prejedanje. Štaviše, nakon visokoproteinskog doručka, nivo šećera u krvi može da ostane nizak i do četiri sata nakon obroka, što obezbjeđuje stabilnu energiju.

3. Jogurt i banana

Sama banana nije idealna namirnica za doručak, ali u kombinaciji sa izvorom proteina dobija sasvim novu vrijednost. Jogurt je još jedan odličan izbor za one koji žele da smršaju. Bogat je proteinima, što garantuje duži osjećaj sitosti, a dodatak banane ili sušenog voća obezbjeđuje dragocijene hranjive sastojke i pomaže u kontroli apetita.

4. Bobičasto voće i čia sjemenke

Ova kombinacija takođe se preporučuje za doručak. Bobičasto voće je omiljeno među nutricionistima. Bogato je antioksidansima i ima malo kalorija. Uz to sadrži mnogo vlakana, drugog "tajnog sastojka" uspješnog mršavljenja. Čia sjemenke, osim vlakana, obezbjeđuju i značajnu količinu proteina, a pomažu da znatno smanjite unos kalorija. Takođe je dokazano da konzumiranje čia sjemenki stabilizuje nivo šećera u krvi.

(MONDO)

