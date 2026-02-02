Iza nevjerovatne energije i izdržljivosti na terenu Novaka Đokovića stoje jednostavne namirnice koje su dostupne svima.

Izvor: TV Arena sport

Novak Đoković, najbolji teniser u istoriji svih vremena, savladao je danas Janika Sinera i izborio plasman u finale Australijan Opena! Srpski as nastavlja da pomjera granice u svetskom tenisu, a nedavno je ušao u istoriju osvajanjem rekordnog 24. grend slema.

U jednom od ranijih intervjua otkrio je i koje dvije namirnice su nezaobilazne u njegovoj ishrani.

"Banane, urme i voda. Ja stvarno ne shvatam, svaki meč isto. Dogovorimo se, a oni i dalje ne razumiju. Donesu mi jabuku. Kakva jabuka, čovječe. Onda nađem krušku, nema urme, pa mi donose neke magnete, ma, svašta nešto", nasmijao je Novak tada okupljene novinare.

Vidi opis Nadmoćna izdržljivost Novaka Đokovića: Bustovao snagu uz dvije jeftine namirnice, imamo ih u svakom marketu Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Schreyer / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 14 1 / 14 Izvor: EPA/JAMES ROSS Br. slika: 14 2 / 14 Izvor: EPA/JAMES ROSS Br. slika: 14 3 / 14 AD Izvor: EPA/JAMES ROSS Br. slika: 14 4 / 14 Izvor: Rachel Bach / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 14 5 / 14 Izvor: William WEST / AFP / Profimedia Br. slika: 14 6 / 14 AD Izvor: EPA/JAMES ROSS Br. slika: 14 7 / 14 Izvor: DAVID GRAY / AFP / Profimedia Br. slika: 14 8 / 14 Izvor: Rachel Bach / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 14 9 / 14 AD Izvor: Rachel Bach / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 14 10 / 14 Izvor: EPA/JAMES ROSS Br. slika: 14 11 / 14 Izvor: EPA/JAMES ROSS Br. slika: 14 12 / 14 AD Izvor: EPA/JAMES ROSS Br. slika: 14 13 / 14 Izvor: EPA/JAMES ROSS Br. slika: 14 14 / 14

Zašto su urme toliko moćne?

Urme važe za jedno od najslađih voća na svijetu i već vjekovima imaju važno mjesto u ishrani naroda Bliskog istoka. Osim prijatnog ukusa, bogate su hranljivim materijama koje mogu da doprinesu regulaciji holesterola, boljoj koncentraciji i očuvanju zdravlja kostiju.

Ovo sušeno voće ima izuzetno dobar nutritivni sastav. Kako se urme suše, njihov kalorijski sadržaj je viši u poređenju sa svježim voćem, slično kao kod suvog grožđa ili smokava. Najveći dio kalorija potiče od ugljenih hidrata, dok sadrže i manju količinu proteina. Uprkos tome, urme obiluju vlaknima, vitaminima i mineralima koji su važni za pravilno funkcionisanje organizma.

U 100 grama urmi nalazi se približno:

kalorije: 277

ugljeni hidrati: 75 g

vlakna: 7 g

proteini: 2 g

Da li urme sadrže šećer?

Da, jedna urma u prosjeku sadrži oko 6 grama prirodnog šećera. Ipak, zahvaljujući visokom sadržaju vlakana, one usporavaju varenje i pomažu u sprječavanju naglog porasta šećera u krvi. Ako se konzumiraju uz proteine ili zdrave masti, poput orašastih plodova ili kikiriki-putera, ovaj efekat je još izraženiji.

Brojna istraživanja sve više ukazuju na to da vlakna imaju ključnu ulogu u održavanju zdravlja crijeva, ravnoteže mikrobioma i smanjenju rizika od hroničnih bolesti.

Urme - prirodni izvor antioksidanata

Antioksidansi su jedinjenja koja štite ćelije od oštećenja izazvanih slobodnim radikalima, usporavaju proces starenja i smanjuju rizik od različitih oboljenja. Urme se ističu kao jedno od sušenih voća sa najvišim sadržajem antioksidanata. Posebno su bogate sledećim jedinjenjima:

karotenoidi - doprinose zdravlju očiju, smanjuju rizik od makularne degeneracije i pozitivno utiču na rad srca

flavonoidi - imaju snažna antiinflamatorna svojstva, pomažu u regulaciji šećera u krvi i podržavaju zdravlje mozga

fenolne kiseline - poznate po zaštitnom dejstvu na kardiovaskularni sistem i smanjenju upalnih procesa

Zašto su banane toliko moćne?

Banane su nutritivno bogato voće koje može pozitivno da utiče na zdravlje. One sadrže važne vitamine, minerale i vlakna, a uz to su i praktičan izbor za užinu ili dodatak obroku.

Prvo, banane su dobar izvor esencijalnih nutrijenata kao što su kalijum, vitamin B6, vitamin C i dijetalna vlakna. Kalijum je posebno važan za zdravlje srca i normalan krvni pritisak, dok vlakna pomažu varenju i mogu da doprinesu osjećaju sitosti.

Drugo, vlakna iz banana, uključujući pektin i otporni skrob (posebno u manje zrelim bananama), mogu pomoći u regulisanju šećera u krvi usporavanjem apsorpcije ugljenih hidrata. Takođe, banane su niskog do umerenog glikemijskog indeksa, što znači da ne izazivaju nagle skokove šećera kao drugi slatkiši.

Na kraju, banane mogu da budu dobre za zdravlje srca, energiju i opšte blagostanje. Redovna konzumacija, u okviru uravnotežene ishrane, doprinosi unosu ključnih nutrijenata i podržava različite tjelesne funkcije.