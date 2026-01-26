Bela Hadid zapalila mreže slikom obnažene zadnjice: "Bolje da nije ni obukla haljinu kad joj sve sijeva"

Jedna od najljepših žena svijeta opet je podigla prašinu u javnosti. Oživjela je omraženi trend i ne stidi se da svijetu pokaže kako se danas nosi.

Izvor: Instagram

Jedna od najljepših žena svijeta, Bela Hadid, ponovo je postala tema javnosti. Ne tako davno je izazvala pravu pometnju kada je optužila slavni brend za "godine rasizma, se*sizma i netrpeljivosti", a sada je oživjela stari modni trend na koji smo svi zaboravili.

Bela je nedavno objavila kompilaciju atraktivnih fotografija na Instagramu, a pažnju je privukla svojom odjevnom kombinacijom sa provokativnim izrezima na zadnjici.

"Kraljica srca, bolje se pazi 2026!" napisala je u objavi na kojoj nosi provokativnu kreaciju, sa maskom na licu, dok u ruci drži karte.

Kako se vidi, Hadid je nosila haljinu dizajnera Žana Pola Gotijea iz 2001. godine koju krasi kontroverzni kroj. Riječ je o izrezima na pozadini koji otkrivaju donji veš, naravno, ukoliko se uopšte nosi.

Njeno izdanje je izazvalo lavinu komentara - od "Prelijepa i zanosna kao i uvek", do "nisi ni trebala da nosiš gaćice ispod", "Ova haljina bukvalno ništa ne ostavlja mašti, mogla je i bez nje!"