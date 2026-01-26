Bela Hadid zapalila mreže slikom obnažene zadnjice: "Bolje da nije ni obukla haljinu kad joj sve sijeva"

Jedna od najljepših žena svijeta opet je podigla prašinu u javnosti. Oživjela je omraženi trend i ne stidi se da svijetu pokaže kako se danas nosi.
Jedna od najljepših žena svijeta, Bela Hadid, ponovo je postala tema javnosti. Ne tako davno je izazvala pravu pometnju kada je optužila slavni brend za "godine rasizma, se*sizma i netrpeljivosti", a sada je oživjela stari modni trend na koji smo svi zaboravili.
Bela je nedavno objavila kompilaciju atraktivnih fotografija na Instagramu, a pažnju je privukla svojom odjevnom kombinacijom sa provokativnim izrezima na zadnjici.
"Kraljica srca, bolje se pazi 2026!" napisala je u objavi na kojoj nosi provokativnu kreaciju, sa maskom na licu, dok u ruci drži karte.
Kako se vidi, Hadid je nosila haljinu dizajnera Žana Pola Gotijea iz 2001. godine koju krasi kontroverzni kroj. Riječ je o izrezima na pozadini koji otkrivaju donji veš, naravno, ukoliko se uopšte nosi.
Njeno izdanje je izazvalo lavinu komentara - od "Prelijepa i zanosna kao i uvek", do "nisi ni trebala da nosiš gaćice ispod", "Ova haljina bukvalno ništa ne ostavlja mašti, mogla je i bez nje!"