"Znaš li ti ko sam ja?!": Pod uslovom da ovo pitanje zaslužuje odgovor, ovako bi glasio najbolji ikad

Da li vam se iko ikada, bilo gdje, obratio sa: "Znaš li ti ko sam ja?"? Evo šta to govori i kako najbolje možete da reagujete u takvoj situaciji.

Da li vam se ikada desilo da vam se neko, bilo u poslu ili privatno, obratio sa: "Znaš li ti ko sam ja?!". Takve rečenice često izazivaju nelagodu, bijes ili čak zbunjenost. A šta zapravo krije ova fraza? To je najbolje objasnila Instagram stranica "Porijeklo riječi" koja je ovom temom privukla veliku pažnju.

"Kada nestanu argumenti, pokušaj da se sagovorniku oduzme status ravnopravnosti, ispoljava se rečenicom: 'Znaš li ti ko sam ja?!'. Ova izjava i njene varijacije stare su koliko i društvene hijerarhije. Češće se javlja u društvima sa visokom distancom moći, gdje su nejednakosti u autortitetu i povlastice prihvaćene i očekivane.

Rjeđa je u društvima sa niskom distancom moći gdje se ljudi na različitim nivoima moći ne osjećaju ugroženim i više vjeruju jedni drugima, dok je autoritet ograničen pravilima i institucijama.

Sudar aristokratskog autoriteta i lične slobode pokazuje i scena iz romana 'Gordost i predrasude' engleske autorke Džejn Ostin. Ledi Ketrin rečenicom: 'Znate li vi ko sam ja? Nisam navikla da mi se tako govori', pokušava da zabrani brak pozivajući se na status, a polazeći od pretpostavke da joj on daje pravo da pokorava druge.

U pozadini ove rečenice su tri poruke:

"Uzalud pričaš jer ti i ja nismo jednaki u ovom odnosu" - (status, ime, funkcija, mreža, moć). "Stoga, ti si dužan da moj identitet priznaš" - (bez rasprave, objašnjenja ili dokaza). "Ako ga ne priznaš, sledi posledica" - (konflikt, sankcija, poniženje, prijetnja).

Izgovaranje ove rečenice često ukazuje na:

prekomjerno samopouzdanje, ali i unutrašnju nesigurnost,

osjećaj ugroženosti,

pokušaj da se dominira koristeći simboličku moć, a ne argumente.

Koju reakciju smatrate najefikasnijom kada neko pokuša da zastraši rečenicom: 'Znaš li ti, bre, ko sam ja?'?", piše u objavi Instagram stranice "Porijeklo riječi", koja je i sama dala najbolji odgovor.

"Pod uslovom da ova izjava zaslužuje odgovor, on bi morao da bude hladan:

'Ne znam ko si, ali je to za ovu konverzaciju potpuno nebitno. Ja radim svoj posao i postupam po pravilima. Čim izgovaraš ovu rečenicu, pokušavaš da me zaplašiš. Očigledno računaš na veze, na nečije ime, na sistem koji ne štiti sve podjednako'.

U društvima sa jakim institucijama, ova izjava gubi snagu i postaje gotovo smiješna. Tamo je nebitno ko je ko, jer ljude štiti sistem. Pravila važe za sve, a korektan odnos prema ljudima ne zavisi od imena, funkcije ili društvenog ranga", piše u opisu pomenute stranice.

Ako je suditi po komentarima korisnika, mnogima se ova tema dopala. Brojne anegdote rado su podijelili u komentarima, a da li se vama ikada desila ista situacija?

