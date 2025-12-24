4 najvažnija datuma do sredine januara 2026: Stiže Venera u Jarcu, jedan dan ima sudbinsku težinu

Venera u Jarcu traje od 24. decembra do sredine januara, evo koji su ključni datumi tokom ovog astrološkog perioda.

Izvor: Youtube/Screenshot/ Movieclips

Venera u Jarcu dolazi 24. decembra 2025. godine, i ostaće sve do 17. januara 2026. godine. Evo koji su najvažniji datumi tokom ovog astrološkog perioda!

Venera u Jarcu prije svega utiče na ljubavni život, i naše ljubavne ciljeve podiže na viši nivo. Planeta ljubavi, Venera, prolazi kroz Jarca koji je tradicionalan i ozbiljan, i poziva nas na promišljene korake koji nas vode ka budućnosti.

Postavljaćemo sebi važna pitanja tokom Venere u Jarcu. Da li želimo iste stvari u životu? Da li je pravac kojim se krećemo identičan, ili postoje raskršća koja nas vode različitim putevima? Postojaće izazovi u ljubavnom životu, ali će ključno biti da sagledamo činjenice, a ne emocije, da bismo dalje odlučili šta je najbolje za naše srce.

Koji će biti datumi tokom kojih treba obratiti pažnju dok traje Venera u Jarcu? Poslednji je najvažniji jer nam daje snagu i odlučnost da snove pretvorimo u stvarnost!