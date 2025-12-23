logo
Ni druidi ni astronomi: Crna mačka glavna zvijezda Stonhendža (Video)

Autor Vesna Kerkez
0

Turisti koji su posjetili čuveni Stonhendž doživjeli su nesvakidašnji prizor kada se među drevnim kamenim blokovima pojavila crna mačka i bez imalo zadrške prošetala svetim krugom.

Ni druidi ni astronomi: Crna mačka glavna zvijezda Stonhendža Izvor: Facebook/screenshot/LadBible

Posebnu čar prizoru dalo je to što se sve dogodilo u noći zimskog solsticija, kada se ovaj lokalitet tradicionalno vezuje za drevne rituale i astronomiju.

Mačka je mirno pozirala fotografima, a snimci su se munjevito proširili društvenim mrežama, uz šale da su "drevni čuvari" konačno dobili modernu verziju.

Dok jedni tvrde da je riječ o simbolu sreće, drugi vjeruju da je upravo ona bila glavna zvijezda najduže noći u godini.

Iz uprave Stonhendža poručuju da mačka nije dio zvanične ponude, ali priznaju da rijetko ko pamti popularnijeg gosta među kamenjem starim više od 4.000 godina.

Stonhendž

