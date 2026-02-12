Daniel Kajmakoski se vratio na mesto zločina: Opet pevao na mestu gde su ga kidnapovali, jedno je krio od svih

Pevač Daniel Kajmakoski prvi put se pojavio u javnosti nakon što je prošlog vikenda, posle beogradskog nastupa, bio otet.

Daniel Kajmakoski preživeo je traumatično iskustvo, kada su ga napadači kidnapovali u filmskom stilu, te pokušali da pobegnu policiji dok se on nalazio u gepeku automobila.

Međutim, to ga nije sprečilo da u sredu nastupi u Beton hali, kod koje je i kodnapovan, i oduševi publiku, koja po njegovom ponašanju nikada ne bi pretpostavila kroz šta je prošao pre nekoliko dana. Interesantno je to da je na zvaničnoj stranici kluba u kojem je nastupio njegov nastup najavljen je tek nekoliko sati ranije.

Nakon strašnog događaja, Daniel se povukao iz javnosti par dana kako bi sa porodicom prebrodio teške trenutke, a sinoć je ponovo stao pred publiku i pokazao profesionalizam.

Policija i dalje traga za dvojicom muškaraca koji su ga u sobotu na nedelju kidnapovali u Beton hali u Beogradu. Otmičari su ga prevezli njegovim automobilom čak 63 kilometra, bežeći od policije.

Filmska potera i kidnapovanje

Podsetimo, drama je počela u nedelju oko 00.50 časova u Karađorđevoj ulici u Beogradu. Dvojica napadača su uz pretnju nožem i pištoljem oteli Kajmakoskog, vezali ga selotejpom i od njega iznuđivali 20.000 evra, preteći da će nauditi njegovoj supruzi i deci.

Nakon potere koja je trajala kilometrima, otmičari su kod isključenja za Rumu udarili u bankinu i pobegli u polja, ostavljajući pevača vezanog u smrskanom "Volvou", policija je pronašla Daniela.

