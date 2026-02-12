Ukrajinske rakete "Flamingo" pogodile su veliko skladište municije u Volgogradskoj oblasti i fabriku vojne opreme u Tambovskoj oblasti.

Ukrajinske krstareće rakete dugog dometa "Flamingo" pogodile su tokom noći veliko rusko skladište projektila, municije i eksploziva u Kotlubanu u Volgogradskoj oblasti, potvrdio je Generalštab Oružanih snaga Ukrajine. U istom talasu napada pogođena je i fabrika vojne opreme u Tambovskoj oblasti, piše Kyiv Independent.

Potvrda iz Kijeva

Prema izvještaju Generalštaba, pogođeni objekat u Kotlubanu pripada Glavnoj raketno-artiljerijskoj upravi Rusije (GRAU) i važi za jedno od najvećih skladišta municije koje koristi ruska vojska. Na mjestu napada zabeležene su snažne eksplozije i sekundarne detonacije.

Ukrajinske snage napale su i fabriku "Progress" u Mičurinsku u Tambovskoj oblasti. Riječ je o postrojenju koje proizvodi visokotehnološku opremu za vazduhoplovne i raketne sisteme i pruža podršku ruskim vojnim naporima. U fabrici je nakon napada izbio požar, a puni razmjeri štete na obije lokacije još se utvrđuju. "Flamingo" je krstareća raketa ukrajinske proizvodnje koja, prema dostupnim podacima, ima domet do 3.000 kilometara i nosi bojevu glavu tešku oko 1.150 kilograma.

In Michurinsk, Tambov Oblast, the Progress factory was hit for the second time.



The factory manufactures:

Gyroscopic devices for stabilisation and control.

Course indicators and autopilots that provide navigation and automatic flight control.

Angular velocity sensors and…pic.twitter.com/IgSeTElfBn — Exilenova+ (@Exilenova_plus)February 11, 2026

Ruski zvaničnici o napadima

Guverner Tambovske oblasti Jevgenij Pervišov potvrdio je napad, navodeći da su dvije osobe povrijeđene i da je oštećeno "nekoliko zgrada" i prodavnica. Stanje fabrike oružja nije komentarisao. "Operativne i specijalne službe su na terenu", poručio je putem Telegrama. Nezavisno od toga, Telegram kanal Astra izvestio je, pozivajući se na lokalno stanovništvo, da su fabrika JSC Progress i obližnje zgrade zahvaćene požarom. Fabrika proizvodi visokotehnološke sisteme za upravljanje avionima i projektilima i, prema navodima, već je bila meta napada u junu 2025. i decembru 2024. godine. Mičurinsk je udaljen oko 347 kilometara od ukrajinsko-ruske granice.

U Volgogradskoj oblasti, guverner Andrej Bočarov izjavio je da se "objekat Ministarstva odbrane" u Kotlubanu zapalio nakon pada krhotina projektila. "Nema povrijeđenih civila niti oštećenja na civilnim objektima. Radi bezbjednosti stanovništva, zbog prijetnje detonacije tokom gašenja požara, najavljena je i sprovodi se evakuacija obližnjeg naselja Kotluban", rekao je Bočarov.

Nastavak udara na rusku logistiku

Generalštab je saopštio i da su ukrajinske snage pogodile ruska skladišta municije na privremeno okupiranoj teritoriji Zaporoške oblasti, u blizini naselja Terpinja i Rozivka.

Ukrajina redovno izvodi napade na vojne ciljeve duboko unutar ruske teritorije kako bi oslabila borbenu sposobnost Moskve. Kijev smatra vojne i energetske objekte legitimnim metama jer direktno podržavaju ili finansiraju rusku agresiju.