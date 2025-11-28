Šta se dešava u tijelu ako redovno jedete kupus? Iznenadićete se kad vidite kako utiče na imunitet, srce i crijeva

Redovno jedenje kupusa jača imunitet, štiti srce i poboljšava varenje. I to nije sve.

Izvor: YouTube/HealthOrigins

Kupus je pun vitamina, vlakana i antioksidanasa.

Pomaže u kontroli težine i snižava holesterol.

Smanjuje upale i rizik od hroničnih bolesti.

Kupus je prava riznica zdravlja u našoj ishrani. Niskokaloričan, bogat vitaminima, antioksidansima i vlaknima, pomaže zdravlju crijeva, srca i imuniteta. Takođe doprinosi kontroli tjelesne težine i smanjuje upale. Kupus nudi brojne zdravstvene prednosti, a pritom je pristupačan. Evo zašto je dobro da ga češće uključite u ishranu.

Kupus - bogatstvo hranljivih sastojaka

Kupus spada u porodicu krstastog povrća, poput brokolija, karfiola i prokelja. I zeleni i crveni kupus su puni ključnih vitamina i antioksidanasa koji podržavaju zdravlje na više nivoa:

Vitamin C - jača imuni sistem, učestvuje u proizvodnji kolagena, procesu zarastanja rana i apsorpciji gvožđa. Djeluje i kao snažan antioksidans.

- jača imuni sistem, učestvuje u proizvodnji kolagena, procesu zarastanja rana i apsorpciji gvožđa. Djeluje i kao snažan antioksidans. Vitamin K - neophodan za pravilno zgrušavanje krvi, zdravlje kostiju i elastičnost arterija. Jedna šolja kupusa daje više od polovine dnevne potrebe. Osobe koje piju ljekove za razređivanje krvi, treba da se posavjetuju sa ljekarom prije povećanja unosa kupusa.

- neophodan za pravilno zgrušavanje krvi, zdravlje kostiju i elastičnost arterija. Jedna šolja kupusa daje više od polovine dnevne potrebe. Osobe koje piju ljekove za razređivanje krvi, treba da se posavjetuju sa ljekarom prije povećanja unosa kupusa. Vitamini A i B6 - podržavaju zdravlje očiju, imunitet i energetski metabolizam.

Kupus pomaže u kontroli težine

Zbog visokog sadržaja vlakana, kupus duže daje osjećaj sitosti, a ima malo kalorija, što ga čini idealnim za one koji žele da smršaju ili održe težinu.

Kupus snižava nivo holesterola

Sadrži biljne sterole koji smanjuju apsorpciju "lošeg" LDL holesterola u crijevima, čime podržava zdravlje srca.

Kupus podržava zdravlje crijeva

Vlakna u kupusu hrane korisne crijevne bakterije i pomažu ravnoteži mikrobioma. Razgradiva i nerazgradiva vlakna poboljšavaju peristaltiku i sprečavaju probavne probleme, a određeni biljni spojevi mogu da smanje rizik od raka debelog crijeva.

Kupus jača srce

Crveni kupus posebno je bogat antocijanima - prirodnim pigmentima sa antioksidativnim svojstvima koji smanjuju rizik od kardiovaskularnih bolesti. Vitamin B6 i folna kiselina pomažu regulaciju homocisteina, što takođe podržava zdravlje srca.

Kupus za niži krvni pritisak

Odličan je izvor kalijuma koji uravnotežuje nivo natrijuma i reguliše pritisak. Ishrana bogata kalijumom, poput DASH dijete, preporučuje se za prevenciju hipertenzije i moždanih udara.

Kupus smanjuje upale

Supstance poput sulforafana i kemferola djeluju protivupalno, čime smanjuju rizik od hroničnih bolesti, uključujući artritis i bolesti srca.

Kupus smanjuje rizik od dijabetesa tipa 2

Podržava zdrav nivo šećera u krvi zahvaljujući vlaknima, biljnim sterolima i glukozinolatima koji poboljšavaju osjetljivost na insulin.