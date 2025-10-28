Lekari upozoravaju: Najčešća greška koju pravite kod lečenja prehlade zapravo pogoršava simptome

Ako ste ovih dana prehlađeni ili neko u vašem okruženju, podsetićemo vas na najčešću grešku u lečenju koja može da produži trajanje bolesti.

Svi znamo da je jesen period kada se bolesti šire veoma brzo. Ako imate utisak da sve više ljudi oko vas kašlje, niste u zabludi. Simptomi prehlade uključuju i kijanje, curenje nosa, glavobolju, bol u grlu, kašalj i zapušen nos. Obično ovi simptomi traju oko nedelju dana, što je prilično dugo da se osećate loše.

Verovatno imate nekoliko osnovnih načina za ublažavanje simptoma prehlade. Možda je to supa, lek koji kupujete bez recepta i za koji ste sigurni da deluje, a možda jednostavno čekate da sve prođe. Popularnih metoda za prehladu ima mnogo, ali postoji jedna koju lekari posebno ne preporučuju, jer preterano oslanjanje na nju može da bude kontraproduktivno.

Jedno od najčešćih sredstava koje ljudi koriste su sprejevi za nos protiv zapušenosti, dostupni bez recepta. Dr Vontrel Roundtri kaže za Parade da ovi sprejevi mogu da budu efikasni ako se koriste pravilno.

"Sprejevi za nos protiv zapušenosti mogu privremeno da olakšaju zapušenost nosa, koja je jedan od najčešćih i najneprijatnijih simptoma prehlade. Ovi sprejevi deluju tako što sužavaju krvne sudove unutar nosnih prolaza, pomažući otvaranju disajnih puteva i olakšavajući disanje", objašnjava dr Roundtri i dodaje da, iako sprej ne skraćuje trajanje prehlade, pruža olakšanje koje omogućava spavanje, što je ključno za oporavak.

Nažalost, preterana upotreba spreja za nos može da bude kontraproduktivna.

"Korišćenje spreja prečesto ili duže od tri uzastopna dana može zapravo da pogorša zapušenost. To se zove rebound efekat - nosni prolazi postaju zavisni od spreja da bi ostali otvoreni, a kada prestanete sa upotrebom, zapušenost se vraća još jača", upozorava dr Roundtri.

Kada se to dogodi, može da nastane začarani krug u kojem osoba oseća potrebu da češće koristi sprej, što zapravo pogoršava problem.

"Dugotrajna prekomerna upotreba može da izazove i iritaciju, suvoću ili često krvarenje iz nosa", dodaje dr Roundtri.

Ako primetite da se zapušenost brzo vraća nakon svake upotrebe ili osećate potrebu da koristite sprej češće, samo da biste normalno disali, to su jasni znaci preterane upotrebe.

"Neki ljudi mogu da imaju hroničnu zapušenost koja se ne poboljšava, čak i kada nastave da koriste sprej. U tim slučajevima najbolje je postepeno prestati sa upotrebom i konsultovati se sa lekarom o drugim opcijama lečenja", savetuje dr Roundtri.

Pravilna upotreba spreja za nos i drugi načini za ublažavanje simptoma

Dr Asma Tahir kaže da se sprejevi za nos protiv zapušenosti često koriste i za ublažavanje alergija, što je takođe česta pojava u ovo doba godine. Bilo da se koristi za alergije ili prehladu, važno je da sprej ne usmeravate ka nosnoj pregradi.

"Usmerite ga blago prema spolja kako biste izbegli iritaciju ili krvarenje iz nosa", savetuje ona.

Kada se koristi, glava treba da bude uspravno, a zatim blago nagnuta unazad, što pomaže da lek poteče niz grlo.

"Uzmite samo blagi udisaj. Duboki udisaji izvlače lek sa mesta gde treba da deluje", objašnjava dr Tahir.

Nakon primene, ne treba odmah brisati nos kako bi lek ostao na mestu. Takođe, upozorava da se sprej ne deli sa drugima kako bi se izbeglo širenje klica.

Oba stručnjaka ističu da postoje i drugi načini za ublažavanje simptoma prehlade ili alergije. Za prehladu, dr Roundtri preporučuje slanu vodu za ispiranje nosa, koja pomaže da nosni prolazi ostanu vlažni i ublažava simptome. Dodaje da pomaže i dovoljna hidratacija, upotreba ovlaživača vazduha i topla kupka ili tuš. Ipak, najbolji lek za prehladu, kaže ona, jeste odmor.

"Što ste bolje odmorni, telo ima veće šanse da se brzo oporavi", objašnjava.

Za alergije, dr Tahir savetuje da tokom sezone polena drži prozore i vrata zatvorenim.

"Da biste izbegli polen, znajte na koji ste polen osetljivi i pratite njegov nivo. U proleće i leto, tokom sezone polena drveća i trave, nivoi su najviši uveče. Krajem leta i početkom jeseni, tokom sezone ambrozije, nivoi su najviši ujutru", objašnjava.

Dodaje da upotreba odvlaživača vazduha i čišćenje filtera može da pomogne u smanjenju prašine, plesni, grinja i alergena u domu. Sprejevi za nos mogu da budu korisni, ali samo ako se koriste pravilno.

"Sprejevi za nos mogu da budu od pomoći ako se koriste pravilno i umereno, ali nisu namenjeni za dugotrajnu upotrebu. Ako simptomi traju duže od sedam do deset dana ili se pogoršavaju, obavezno se posavetujte sa lekarom kako bi se isključila infekcija sinusa ili neki drugi uzrok", zaključuje dr Roundtri.

Kad je reč o sprejevima za nos, izraz "samo umereno" zaista važi.