Hoda po kući kao da umire, jauci su dramatični: Objava supruge Andrije Miloševića nasmijala je sve

Izvor: Instagram printscreen / _djedja_

Supruga poznatog glumca Andrije Miloševića, Aleksandra Tomić, nasmijala je pratioce objavom na Instagramu u kojoj je otkrila kako njen suprug podnosi prehladu.

Na fotografiji koju je podijelila, Andrija leži na krevetu zamotan u ćebe, vidno iscrpljen zbog gripa. Iako nema temperaturu, Aleksandra je kroz šalu opisala da se ponaša kao da mu je veoma teško.

Izvor: Instagram printscreen / _djedja_

"Ima kijavicu bez temperature, hoda po kući kao da umire i to kad uopšte smogne snage da ustane iz kreveta. Jauci su dosta dramatični. Što kaže Borka Tomović, ne znamo da li će preteći", napisala je Andrijina supruga sa kojom ima sina.

Objava je brzo izazvala niz duhovitih komentara na mrežama, a mnogima je posebno bilo zanimljivo to što je glumac ofarbao kosu u plavo.

Glumac je poznat po svom humoru, pogledajte još neke od objava:

Podsjetimo, Andrija Milošević i Aleksandra Tomić 25. februara 2022. godine dobili su sina Relju, koji je postao centar njihovog svijeta. Aleksandra je svojevremeno za Blic govorila o sinu i otkrila na koga mališan liči.

"Andrija me i dalje više zasmijava, to je njegov poziv da zasmijava ljude. Sin već sada pokazuje šmiranske namjere. Sin je moja kopija, liči na mene", izjavila je.

