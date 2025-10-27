Itekako ili i te kako? Ovo guglaju i oni koji znaju jer se pravilo vječito zaboravlja

Kako se piše, itekako ili i te kako?

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Mnogi od nas su se barem jednom zapitali da li je ispravno pisati "itekako" spojeno ili "i te kako" odvojeno. Ova nedoumica često zbunjuje i one koji paze na pravopis u srpskom jeziku, ali i one koji pišu opuštenije, u svakodnevnoj komunikaciji.

Upravo tada, kada niste sigurni, guglate kako biste se uvjerili koji oblik je ispravan. Dobra vijest je što je pravilo jasno i jednostavno. Pravilan oblik je "i te kako", uvijek se piše odvojeno.

Ovaj izraz koristi se za isticanje nečega, da naglasi određeni kvalitet, količinu ili intenzitet. Na primjer, možete da kažete:

"I te kako sam spreman za izazov".

"Njena odluka je bila i te kako promišljena".

"I te kako je važno da poštujemo pravila".

Pravilo je da se "i te" piše odvojeno od zamjenice i koristi u raznim oblicima, kao što su: i te kakav, i te kakva, i te kakvo, i te koliki, i te kolika, i te koliko. Na ovaj način jasno se naglašava osobina ili količina nečega, što čini rečenicu izražajnijom i preciznijom.

Da sumiramo - sledeći put kada budete željeli da naglasite koliko nešto jeste ili koliko vam je važno, sjetite se jednostavnog pravila - nikada ne pišete spojeno "itekako", već uvijek odvojeno - "i te kako".