Beba krenula da pomazi psa, a on iskezio zube: Milioni zanijemili u trenutku pa uslijedila scena za nevjericu

Autor Jelena Sitarica
0

Jedna mama uhvatila je trenutak kada njena ćerkica pokušava da prvi put pomazi psa.

Beba krenula da pomazi psa, a on iskezio zube: Milioni zanijemili u trenutku pa uslijedila scena za Izvor: instagram/cute_sweet_and_funny_

Stručnjaci često savjetuju da roditelji budu oprezni kada je riječ o odnosu djece i njihovih ljubimaca. Razlog je taj što djeca ne mogu uvijek da pročitaju "signale" da životinjama ne prija to što rade, te može doći do napada.

Ipak, ukoliko mališane učite od malih nogu da se sa ljubimcima ophode sa poštovanjem, nježno, u tom slučaju dobijate najnježnija prijateljstva za cijeli život, što je upravo i uspjela da zabilježi jedna mama.

Njena beba krenula je da pomazi kućnog psa, no, na trenutak se stekao utisak da možda haskiju ne prija interakcija, te je nabrao njušku.

Međutim, uslijedio je nevjerovatan obrt, pogledajte:

Kao što se vidi na snimku, pas se odmah izvrnuo na leđa, spreman za češkanje, a ova scena izazvala je lavinu olakšanja među gledaocima. 

Snimak je postao viralan na svim platformama, a ljudi ne prestaju da komentarišu.

"Za trenutak sam mislio da će da napadne, kad ono", "Prevario me je, krenula sam da komentarišem da je jako neodgovorno snimati dijete i psa kom dodir ne prija, a u stvari se pas folirao", "Kako se izvalio, ne vjerujem", samo je djelić komentara.

