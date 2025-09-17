logo
Reakcija psa koji je prvi put dobio tortu za rođendan slomila internet: Nije znao šta ga je snašlo, krenule mu i suze

Reakcija psa koji je prvi put dobio tortu za rođendan slomila internet: Nije znao šta ga je snašlo, krenule mu i suze

Autor Jelena Sitarica
0

Vlasnici su odlučili da obraduju svog ljubimca za rođendan, te su mu naručili tortu, a njegova reakcija sve je dovela do suza

Reakcija psa koji je prvi put dobio tortu za rođendan slomila internet Izvor: Instagram pritnscreen/ pubity

U poslednje vrijeme torte za kućne ljubimce postale su veoma popularne među vlasnicima, a riječ je o poslasticama koje su specijalno napravljene tako da ne sadrže išta što je štetno. 

Međutim, jedna porodica nije mogla ni da sanja da će ih odluka da svog psa obraduju za rođendan provesti kroz pravi emotivni rolerkoster. 

Sve su ovjekovječili na kameri, a kako su kasnije i sami priznali, ni oni nisu bili spremni na reakciju svog ljubimca. 

U početku je širom otvorenih očiju zurila u rođendansku poslasticu sa svjećicama, mašući repom kao da ne može da povjeruje da je stvarno namijenjena njoj. Kako su svi pjevali i aplaudirali, njeno uzbuđenje je raslo toliko da više nije mogla mirno da sjedi, tiho je cvilila, ne prestajući da se trese, a u očima su joj se gotovo pojavile suze radosnice.

Pogledajte snimak:

Naravno, nije trebalo mnogo da ova objava postane viralna, a komentari su se samo ređali: 

"Pas kao da je rekao hvala", "Srećan rođendan slatkice, zaslužila si da uživaš u tvojoj torti", "Životinje zaslužuju svu ljubav ovoga sveta", "Zaslužila si bebice", "Koliko je ovo slatko", "Ne mogu da prestanem da plačem zbog ovog psa", "Ovako izgleda bezuslovna ljubav", pisali su ljudi oduševljeno.

Da li su se vaši ljubimci slično ponašali?

