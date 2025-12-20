Poznato je ko je misteriozna "Jugoslovenka" koju je Epstin doveo u Ameriku.

Izvor: YouTube/screenshot/Barbarian

Nada Marčinkovo rođena je 21. februara 1985. godine, a opis nje kao se**ualne robinje Džefrija Epstina koju je on navodno kupio ili doveo iz Jugoslavije, ponavlja se i u svedočenju policijskog detektiva Džoa Rekareja pred sudskom protom na Floridi u julu 2006. godine.

Djevojka koju je Epstin, kao 14-godišnjakinju, “doveo iz Jugoslavije kao svoju se**ualnu robinju”, bila je jedna od bliskih se**ualnih saradnica Džefrija Epstina, pokazuje analiza Večernjeg lista objavljenih deklasifikovanih dokumenata iz istraga o pokojnom se**ualnom prestupniku i finansijašu iz Njujorka, čije dugogodišnje prijateljstvo sa tadašnjim predsjednikom Donaldom Trampom i danas izaziva političko interesovanje u SAD-u i širom svijeta.

Djevojka po imenu Nada Marčinkovo ili Nadia Marčinkova možda u stvarnosti nije bila Jugoslavenka, već Slovakinja, barem prema brojnim medijskim izvještajima o njoj, njenoj porodici i njenom poznanstvu sa Epstinom, o čemu su neki američki i slovački mediji pisali godinama prije ovog novog zapleta u aferi sa Epstinom.

Međutim, dokumenti koje je američko Ministarstvo pravde objavilo u petak uveče pokazuju da je maloljetnim školarkama na Floridi, koje su dovođene u Epstinovu kuću u Palm Biču da pružaju masaže i se**ualne usluge Epstinu, Nada ili Nadia bila predstavljana kao djevojka koju je “Epstin kupio od njene porodice u Jugoslaviji”, kako jedna žrtva navodi u policijskom zapisniku sa njenog ispitivanja u oktobru 2005. godine.

“Epstin se hvalio kako ju je doveo u Sjedinjene Države da bude njegova jugoslavenska se**ualna robinja”, citira se ta djevojka u policijskom izveštaju, koji je sada deklasifikovan i koji je Večernji list pronašao među hiljadama drugih dokumenata.

Nada Marčinkovo rođena je 21. februara 1985. godine, a opis nje kao se**ualne robinje Džefrija Epstina, koju je Epstin kupio ili doveo iz Jugoslavije, ponavlja se i u svjedočenju policijskog detektiva Džoa Rekareja pred sudskom protom na Floridi u julu 2006. godine.

Svjedok je naveo da je Nada bila u SAD-u na manekenskoj vizi, koja joj je omogućavala da radi kao model. U policijskim i sudskim dokumentima o Epstinu nigdje se ne spominje da je Nada možda zapravo Slovakinja, što su kasnije mediji uvjerljivo pokazali.

Svjedokinja koja je na policijskom ispitivanju spominjala Nadu kao Epstinovu jugoslavensku se**ualnu robinju navela je i da je imala se**ualne odnose u troje, sa Džefrijem i Nadom, u Epstinovoj kući, u kojoj je Nada Marčinkovo imala prijavljeno boravište u SAD-u.