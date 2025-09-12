"25. dan kako sam izgubila povodac i imrovizujem": Dobro pogledajte sliku, da li ste "provaljujete" čime šeta psa?

Kada su vidjeli čega se dosjetila djevojka samo da bi ipak prošetala psa iako danima gubi povoce, svi su prasnuli u smijeh

Ništa gore nego kad u, što se kaže, u minut do 12, shvatite da vam fali nešto bitno - ključevi od kuće, novčanik, važni papiri ili možda povodac za psa.

Okreni, obrni, nema ga nigdje, a ljubimac se prošetati mora. I dok bi neki u tom slučaju skoknuli do obližnje radnje za pse i pazarili novi, jedna djevojka odlučila je da improvizuje.

Ukoliko ste zbunjeni nakon što se pogledali fotografiju na početku teksta - i mi smo bili, dok se nismo malo bolje zagledali, i da kažemo po "naški" - provalili šta je iskoristila umjesto povoca.

Ova devojka ulepila je banane jakom ljepljivom trakom i tako prošetala ljubimca, a snimak je, moramo priznati, urnebesan.

Pogledajte:

Naravno, komentari nisu izostali:

"Volim koliko je inovativan ovaj povodac", "Koliko si kreativna", "Trebalo bi cipele da budu sledeće, osim ako ne izgubiš i cipele", "Plačem od smijeha", pisali su ljudi.

Šta vi kažete, kreativno rešenje ili je ipak bolje da se drži pravih povodaca?