"25. dan kako sam izgubila povodac i imrovizujem": Dobro pogledajte sliku, da li ste "provaljujete" čime šeta psa?

Kada su vidjeli čega se dosjetila djevojka samo da bi ipak prošetala psa iako danima gubi povoce, svi su prasnuli u smijeh
Ništa gore nego kad u, što se kaže, u minut do 12, shvatite da vam fali nešto bitno - ključevi od kuće, novčanik, važni papiri ili možda povodac za psa.
Okreni, obrni, nema ga nigdje, a ljubimac se prošetati mora. I dok bi neki u tom slučaju skoknuli do obližnje radnje za pse i pazarili novi, jedna djevojka odlučila je da improvizuje.
Ukoliko ste zbunjeni nakon što se pogledali fotografiju na početku teksta - i mi smo bili, dok se nismo malo bolje zagledali, i da kažemo po "naški" - provalili šta je iskoristila umjesto povoca.Izvor: instagram/doggycharly
Ova devojka ulepila je banane jakom ljepljivom trakom i tako prošetala ljubimca, a snimak je, moramo priznati, urnebesan.
Pogledajte:
Naravno, komentari nisu izostali:
"Volim koliko je inovativan ovaj povodac", "Koliko si kreativna", "Trebalo bi cipele da budu sledeće, osim ako ne izgubiš i cipele", "Plačem od smijeha", pisali su ljudi.
Šta vi kažete, kreativno rešenje ili je ipak bolje da se drži pravih povodaca?