"25. dan kako sam izgubila povodac i imrovizujem": Dobro pogledajte sliku, da li ste "provaljujete" čime šeta psa?

Autor Jelena Sitarica
Kada su vidjeli čega se dosjetila djevojka samo da bi ipak prošetala psa iako danima gubi povoce, svi su prasnuli u smijeh

"25. dan kako sam izgubila povodac i imrovizujem": Dobro pogledajte sliku, da li ste "provaljujete" čime šeta psa? Izvor: instagram/doggycharly

Ništa gore nego kad u, što se kaže, u minut do 12, shvatite da vam fali nešto bitno - ključevi od kuće, novčanik, važni papiri ili možda povodac za psa. 

Okreni, obrni, nema ga nigdje, a ljubimac se prošetati mora. I dok bi neki u tom slučaju skoknuli do obližnje radnje za pse i pazarili novi, jedna djevojka odlučila je da improvizuje. 

Ukoliko ste zbunjeni nakon što se pogledali fotografiju na početku teksta - i mi smo bili, dok se nismo malo bolje zagledali, i da kažemo po "naški" - provalili šta je iskoristila umjesto povoca. 

Izvor: instagram/doggycharly

Ova devojka ulepila je banane jakom ljepljivom trakom i tako prošetala ljubimca, a snimak je, moramo priznati, urnebesan. 

Pogledajte:

Naravno, komentari nisu izostali:

"Volim koliko je inovativan ovaj povodac", "Koliko si kreativna", "Trebalo bi cipele da budu sledeće, osim ako ne izgubiš i cipele", "Plačem od smijeha", pisali su ljudi.

Šta vi kažete, kreativno rešenje ili je ipak bolje da se drži pravih povodaca?

pas povodac banane

