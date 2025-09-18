Rakun se 'ladno pravi da okopava baštu da bi "ćapio" voće sa stola: Nadzorna kamera uhvatila urnebesan trenutak

Kada sledeći put pomislite da su životinje glupe, samo im pokažite ovaj snimak - rakun je bukvalno imitirao ponašanje ljudi kako bi se dokopao poslastice

Izvor: instagram/the.raccoondrivethru

Jedan rakun postao je zvezda interneta nakon što se pojavio snimak na kom se bukvalno ponaša poput čoveka, a sve zarad "višeg cija" - poslastica na stolu.

Na tremu kuće nalazila se tacna sa voćem, i rakun je znao da mora da bude dovitljiv. Kako niko ne bi posumnjao u njegove namere, on se pravio da sređuje cveće u bašti.

Naravno, sve je bio njegov plan da dođe do voća.

Pogledajte snimak:

Naravno, komentari nisu izostali, a snimak se masovno deli na svim mrežama, i ima milionske preglede:

"Ja kada postoji torta na žurku, ali neću da budem prva osoba koja se služi", "Ponašaj se prirodno, prirodno! Oooo, šta je ovo? Nisam ni primetio", "Mislim da je prao ruke cvećem pre voća", "Nikad neću moći da se naviknem na slatkoću zbog njihovih ručica", "Ali rakun koji je u fazonu: ja sam samo običan cvećar gospodine", "Ovo je kao kad gledaš decu u onom izazovu na internetu kada su sami sa slatkišima", pisali su ljudi oduševljeno.

Iako se snimak završava pre nego što smo dobili odgovor da li se odvažio i maznuo poslastice, jedno je sigurno - internet je uspeo da pošteno nasmeje.