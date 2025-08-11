Snimak šteneta koji se mazi sa ovcama će vam uljepšati dan: Treniraju ga za servisnog psa, a on već našao prve klijente

Na nežne kadrove niko nije mogao da ostane ravnodušan, što potvrđuje i to što je za kratko vrijeme video dogurao do skoro milion pregleda

Izvor: instagram/bristolfarmvirginia

Mo, veselo štene koje se priprema za ozbiljan posao "service" psa gotovo je preko noći postao zvijezda mreža zbog nežnog prijateljstva koje gaji sa prijateljicama ovcama.

Za one koji ne znaju, "service dog" je posebno treniran pas koji pomaže osobi sa invaliditetom ili određenim zdravstvenim stanjem da lakše obavlja svakodnevne aktivnosti.

To nisu samo "dobro vaspitani" ljubimci – oni prolaze obuku kako bi mogli da obavljaju konkretne zadatke, na primer: vode slijepe osobe, prepoznaju znakove napada (epilepsije, dijabetesa), pomažu osobama u kolicima da donesu predmete, otvore vrata, upale svijetlo, umiruju i pružaju podršku osobama sa PTSD-om ili anksioznošću.

Njihov rad je priznat zakonom u mnogim državama, a obuka traje mjesecima ili čak godinama. Mo je jedan od pasa koji se sprema za ovaj važni zadatak, a po svemu sudeći, već je našao prve "klijente".

Pogledajte snimak:

"Mali Mahalo ili Mo, naš pas kog spremamo da bude servisni, obožava da se javi njegovim prijateljima ovcama. Toliko je instinktivno sladak i nježan, da su to i ovde odmah prepoznale. Ipak, ne bi bio dobar čuvar ovci", napisala je vlasnica i nasmijala sve.

Naravno, komentari nisu izostali, a ljudi ne mogu da prestanu da pišu koliko ih je snimak raznježio.

"Ali ja ne mogu kako koristi njihove rogove kao glodalice", "Vidio je priliku za maženje i ugrabio ju je", "Najslađa stvar koju sam vidio danas", "Da li pas ima ovce za ljubimce ili ovce imaju psa", "Koliko je lijepo videti različite vrste životinja da se igraju zajedno", "Već je našao prve klijente", "Ne mogu da prestanem da se smijem", pisali su ljudi.

Šta vi kažete, da li ste nekad vidjeli pse da se ovako ponašaju?