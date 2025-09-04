Da li smo upravo pronašli dečka godine? Zbog devojke uradio ludu stvar, svi im gledaju u noge i umiru od smeha

Jedan mladić je reč "džentlment" odveo na novi nivo, te je zbog drage spreman na sve, čak i ako to znači da će mu biti više nego neudobno tokom puta

Izvor: Instagram printscreen/ladbible

Znate onaj trenutak kada je devojci hladno, pa momak skine svoj duks, jaknu i ogrne je? Videli smo ovakve poteze više puta, i to ne samo na filmu. Neko bi rekao - veoma romantično. I jeste, nemojte nas pogrešno shvatiti. No, jedan momak je igricu odveo na novi nivo, i sada je, kako su neki u šali rekli, postavio nove standarde za sve muškarce.

Nakon izlaska za koji se lepo doterala, devojka se žalila da je bole noge od štikli. A on, umesto da joj džangriza što je obula nešto za šta je možda znala da je neudobno, odlučio se na najlepše moguće rešenje - dao joj je svoje cipele, a obuo je njene.

Neko ih je i snimio dok su prolazili holom hotela, a snimak je istog trenutka postao viralan.

Pogledajte kako je sve izgledalo:

Očekivano, komentari nisu izostali, a osim čestitki mladiću na dovitljivosti i džentlmentstvu, mnogi nisu prestajali da se smeju zbog njegovog hodanja na štiklama.

"Ovo im definitivno nije prvi rodeo", "Mnogo mi se dopada njihov smisao za humor, vidi se da su srećni", "Ali kako se trudi da hoda na štiklama", "Jao, neka me nađe ovakva ljubav", "Narode, mislim da smo upravo pronašli najboljeg dečka na svetu", "Ovaj momak je za zadržati", pisali su ljudi.

