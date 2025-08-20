Da li se vaga zaustavila? Dvije stvari mogu da pokrenu mršavljenje iz mrtve tačke

Dijetetičarka Viktorija Tejlor otkriva šta se dešava kada vaga odjednom stane i šta može da nastavi proces mršavljenja.

Ako pokušavamo da izgubimo nekoliko kilograma, u početku možemo da primetimo da kilaža polako opada, ali u jednom trenutku se zaustavlja. Šta raditi u toj situaciji? Ispostavlja se da u tome mogu da nam pomognu dvije stvari, kako ističe dijetetičarka Viktorija Tejlor.

Većini nas djeluje da je mršavljenje niz odricanja i zabrana koji vode do rezultata, ali uz veliku žrtvu. Ako tako posmatramo proces, biće nam teško da istrajemo u svojim odlukama. Treba znati da mršavljenje zapravo počinje promjenom načina razmišljanja. Zatim dolazi modifikacija svakodnevnog jelovnika i uvođenje prave doze fizičke aktivnosti.

Kada uđemo u proces mršavljenja, koji je zapravo promjena životnog stila, možemo da se radujemo prvim efektima. Vaga polako pokazuje manji broj, a mi se osjećamo bolje. Ipak, dešava se da se u nekom trenutku sve zaustavi ili čak blago poraste. To može da nastupi poslije nekoliko nedelja, pa i pola godine od uvođenja promjena. Najčešći razlozi su prilagođavanje organizma manjem unosu kalorija i monoton trening.

Zašto vaga staje?

Dijetetičarka Viktorija Tejlor u razgovoru za British Heart Foundation ističe da gubitak kilograma ima tendenciju da se stabilizuje nakon nekoliko nedelja od početka procesa. Gubimo najviše 0,5 kg nedeljno, što mnoge može da obeshrabri, posebno jer tokom godine ima mnogo događaja koji nas odvlače od cilja ka vitkoj figuri, praznici, važni sastanci, porodična okupljanja, kada nam je teško da odolimo kolačima i drugim poslasticama.

Tejlor je objasnila i da, kada smršamo, našem tijelu treba manje kalorija da bismo tu težinu održali. Upravo zato mnogi prestaju da primijećuju dalje promjene. Ako želimo da savladamo to, treba da uvedemo nove izmjene u jelovnik i da obogatimo trening različitim vježbama.

Dijetetičarka savjetuje i vođenje dnevnika ishrane, gdje ćemo bilježiti obroke i kalorijsku vrijednost. Tako možemo da prepoznamo šta donosi najbolje rezultate. Prema njenom mišljenju, dvije stvari posebno pomažu:

1. Veći unos vlakana i proteina

Preporučuje se povećan unos proteina i vlakana, jer upravo oni najviše utiču na ubrzanje metabolizma i rad crijeva. Dodatne porcije proteina spriječavaju gubitak mišićne mase dok sagorijevamo masne naslage. Najviše ih ima u piletini, ribi, kikirikiju, sjemenkama bundeve i lanu. Vlakna se u velikim količinama nalaze u raženom hlebu, žitaricama, bademima, ovsenim pahuljicama i žalfiji.

2. Manje porcije na tanjiru

Tejlor smatra da i smanjenje porcija može da pomogne u savladavanju ove prepreke. Važno je da obroci i dalje budu hranljivi, bogati proteinima i vlaknima. Postoje i male psihološke cake, poput jedenja iz plavih tanjira, iako to ne djeluje kod svih. Ono što uvijek može da pomogne, jeste da izmjerimo obrok prije nego što ga pojedemo.