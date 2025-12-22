Ruski general-potpukovnik Fanil Sarvarov (56), jedan od ključnih oficira bliskih Kremlju, ubijen je u eksploziji svog vozila "Kia Sorento" u moskovskom naselju Jasenevo. Sarvarov je preminuo na putu do bolnice.

Ruski general Fanil Sarvarov ubijen je u eksploziji auto-bombe u Moskvi. Eksplozija se dogodila danas u Moskvi dok je Sarvarov (56) išao na posao. On se nalazio u svom vozilu "Kia sorento" kada je automobil pogodila snažna eksplozija u naselju Jasenevo.

Prema svjedocima, bila je potrebna velika operacija da bi se izvukao iz vozila. Naveli su da je tada bio živ, ali je podlegao povredama na putu do bolnice.

Izvještaji navode da je supruga oficira ubrzo posle sedam časova ujutru stigla na mjesto eksplozije, ali joj "nije bilo dozvoljeno da vidi svog zarobljenog i ranjenog muža".

Prijavljeno je da je žrtva zadobila "višestruke povrede od gelera, zatvorene prelome, povrede nogu i prelom kosti lica". Pored Putinovog generala, još sedam vozila je takođe pogođeno eksplozijom i oštećeno.

"U početku smo pomislili da je oboren dron. Došlo je do eksplozije, ali nije bilo požara", rekao je jedan lokalni stanovnik.

Ruski Istražni komitet odmah je pokrenuo krivičnu istragu povodom eksplozije.

Ukrayna savaşına katılmış

Aracına konan bomba ile ağır yaralı..pic.twitter.com/0nOCaGwXgt — Adelina Sfishta (@AdelinaSfishta)December 22, 2025

"Istražitelji i forenzički stručnjaci iz Moskovskog istražnog komiteta, zajedno sa hitnim službama, pregledaju mjesto događaja. Uskoro će biti zakazani brojni pregledi, uključujući medicinska i eksplozivna vještačenja", rekao je portparol.

Vjeruje se da Ukrajina stoji iza atentata na visoke vojne zvaničnike u Rusiji. Prošle godine je general-potpukovnik Igor Kirilov (54), zadužen za ruske trupe za radijacionu, hemijsku i biološku odbranu, poginuo u eksploziji dok je izlazio iz svoje stambene zgrade na putu ka poslu.

General-major Jaroslav Moskalik (58) takođe je stradao kada je "Folksvagen golf" planuo dok je prolazio pored njega u blizini svoje rezidencije kod Moskve ovog aprila.