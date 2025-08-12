Veterinari otkrivaju mračno značenje psećeg "osmijeha": Skoro niko ne shvata da ljubimac vapi za pomoć

Kako se u narednim danima očekuju visoke temperature, mogli biste da pomislite da se vaš pas "smiješi" dok uživa u trčanju po parku. Znate li da je to upozorenje za opasnost?

Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović

Stručnjaci upozoravaju da "osmijeh" psa ne znači uvijek da je srećan. Veterinari iz organizacije Dogs Trust kažu da ono što izgleda kao osmijeh, može zapravo da bude znak da vaš pas ima toplotni udar - što može da dovede do vrlo ozbiljnih, pa i fatalnih posljedica.

Oni podsjećaju vlasnike da prekomjerno dahtanje i izrazi otvorenih usta, iako mogu da djeluju veselo, mogu da budu znak da se pas muči da se rashladi.

"Lako je pomiješati psa koji dahće sa psom koji se smiješi, ali dahtanje je jedan od prvih znakova toplotnog udara, koji može da bude smrtonosan ako se ne reaguje brzo", kaže Viktorija Henri, glavni veterinarski hirurg u Dogs Trust-u.

"Psi ne mogu da regulišu tjelesnu temperaturu kao ljudi, pa je potrebno dodatno obratiti pažnju. Kao vlasnici, moramo da znamo znake pregrijevanja i pomognemo im da se odmore i rashlade kada je potrebno. Neki psi nisu dobri u samoregulaciji i nastaviće da trče i igraju se i kada su vreli i umorni, što povećava rizik od toplotnog udara", upozorila je.

Ako primijetite simptome toplotnog udara, potrebno je odmah da počnete sa rashlađivanjem i kontaktirate veterinara. Simptomi uključuju:

jako dahtanje,

prekomjerno slinjenje,

letargiju, pospanost ili nekoordinisane pokrete,

povraćanje,

kolaps.

Toplotni udar može da pogodi bilo koju rasu pasa, ali posebno su ugroženi psi sa kratkom njuškom, poput engleskih buldoga, mopseva i francuskih buldoga, kao i stariji psi, gojazni psi i oni sa zdravstvenim problemima.

Ako sumnjate da pas ima toplotni udar:

Odmah ga sklonite iz igre ili šetnje i prebacite u hlad i sjenku.

Mladi, zdravi i svjesni psi treba da budu uronjeni u hladnu vodu (npr. dječji bazen), držeći glavu iznad vode. Ako to nije moguće, polivajte ga hladnom vodom.

Starije pse ili one sa bolestima prskajte vodom sobne temperature (izbjegavajući lice) i obezbijedite strujanje vazduha (ventilator, klima, vetar).

Led umotan u peškir možete da stavite u predio prepona i ispod pazuha.

Ne stavljajte mokar peškir na psa, jer može da poveća temperaturu. Prekinite rashlađivanje ako pas počne da se trese.

Ako pas kolabira ili teško diše, odmah zovite najbližeg veterinara.

Test od pet sekundi za zaštitu šapa

Stručnjaci savjetuju jednostavan test za spriječavanje opekotina. Stavite dlan na asfalt na pet sekundi - ako je vama prevruće, prevruće je i za šape psa.

Šape, iako djeluju čvrsto, mogu da se opeku isto kao ljudska koža. Asfalt, beton i pijesak mogu da dosegnu i 60°C čak i kada je temperatura vazduha 25°C, a opekotine nastaju za manje od minuta. Preporučuje se šetnja rano ujutru ili kasno uveče, jer je najopasnije vrijeme između 11 i 15 časova.

Savjeti za toplotni talas: