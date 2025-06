"Horor na četiri točka, to je ozbiljna greška": Pet automobila koje nikako ne bi trebalo voziti preko 160.000 km

Kupovina automobila je velika investicija, ali ono što zaista pravi razliku su troškovi koji dolaze kasnije - popravke, održavanje i zamjena djelova.

Kupovina automobila predstavlja jednu od većih finansijskih odluka koje pojedinac donosi u životu. Iako se u početku pažnja najčešće usmjerava na avansnu uplatu ili uslove otplate kredita, pravi troškovi postaju vidljivi tek kasnije, kroz redovno održavanje, neplanirane popravke i prirodno trošenje delova.

Ako automobil planirate da koristite dugoročno, važno je znati koji modeli jednostavno nisu konstruisani da izdrže više od 160.000 kilometara. U jednom viralnom TikTok videu, stručnjak za automobile Zek Trahan izdvojio je pet modela koje, kako kaže, "ne biste smjeli da vozite toliko dugo ili uopšte“.

Njegova poruka je jasna: "To bi bila ozbiljna greška"

Evo koje automobile nikako ne preporučuje:

Trahan ističe da bi, ukoliko se i odlučite na kupovinu Range Rovera, trebalo bi da ga prodate prije nego što pređe 80.000 kilometara.

"Iskreno, ne bih vjerovao nijednom modelu ni tokom poslednjih 80.000 km, a kamoli duplo više. Ako motor već nema problema s kompresijom, vjerovatno ima desetine mjesta gdje curi ulje ili rashladna tečnost", kaže on.

Prema portalu Autotrader, Range Rover važi za komplikovano i skupo vozilo, sa izuzetno skupim djelovima. Posebno se ne preporučuju modeli proizvedeni prije 2012. godine, dok se verzije iz 2014. često povezuju sa elektronskim kvarovima. Trahan savjetuje: "Jednostavno ih izbjegavajte“

Kia optima

Ovaj model se često povezuje sa problemima u elektrici i nepouzdanim motorima.

"Iznenadilo bi me da motor izdrži i do 160.000 kilometara, a kamoli više. I to bez da uopšte spominjemo električne kvarove", kaže Trahan. Prema servisu Manahawkin Kia iz Nju Džersija, česti problemi uključuju kvarove akumulatora, osigurača i elektronskog kontrolnog modula koji upravlja mjenjačem i emisijama.

Jeep Compass

Trahan ovaj model opisuje kao "horor na četiri točka".

"Da sam dobijao dolar svaki put kada mi neko ispriča loše iskustvo sa ovim modelom... Ni blizu ne bih vjerovao da može preći 160.000 kilometara", našalio se.

CarParts.com navodi da su najčešći problemi kod ovog modela: teško pokretanje motora, curenje vode, bučne kočnice, pregrijevanje mjenjača i kvarovi na vješanju.

Maserati

"Morate biti posebna osoba da kupite Maserati posle 16.000 kilometara", kaže Trahan uz osmjeh.

Iako luksuzan, Maserati, naročito model Ghibli često pokazuje znake kvarova već pri niskoj kilometraži. Visoki troškovi održavanja i rezervnih djelova čine ga automobilom koji više plaćate zbog imidža nego zbog pouzdanosti.

Dodge Journey

Ako razmišljate o ovom modelu, Trahan ima jednostavan savjet: "Nemojte ga kupovati. Posle 160.000 km jedino putovanje koje ćete njime napraviti je do mehaničara ili otpada"

Prema portalu Motor Axle, među glavnim problemima se izdvajaju česta oštećenja mjenjača, kvarovi motora, loša pouzdanost i kvarovi u električnom sistemu. Posebno su rizični modeli proizvedeni od 2009. do 2012. godine.

