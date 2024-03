ČAK I OD NAJMANJE KOLIČINE HRANE STOMAK HOĆE DA "EKSPLODIRA"? 6 načina da sredite varenje i spriječite NADUTOST I GASOVE

Kako da "sredite" varenje i riješite problem nadutosti i gasova? Primijenite 6 jednostavnih pravila i podstaknite crijeva da rade "kao švajcarski sat"!

Izvor: MONDO/Bojana Zimonjić Jelisavac/Tamara Sekulović

Ukoliko vam se često dešava da nakon obroka, koji čak i ne mora da bude posebno obilan, imate problema sa varenjem, osjećate nadutost, imate grčeve u stomaku i gasove, tijelo vam šalje signal da nešto drastično morate da promijenite u navikama.

Postoji 6 načina da spriječite nadutost, grčeve i gasove nakon jela, a evo i šta tačno treba da radite:

1. Umjereno jedite hranu koja izaziva nadimanje

Hleb, pasulj, grašak, brokoli, karfiol, kupus, mlečni proizvodi, luk, jabuke, breskve i kruške su među namirnicama koje najčešće izazivaju nadimanje i gasove posle obroka. Zato ih treba konzumirati u malim količinama i paziti da se ne kombinuju jer stvaraju tegobe sa varenjem. Takođe, ako vam i druge namirnice izazivaju ovu vrstu simptoma, budite oprezni i smanjite im unos. Važno je da obraćate pažnju na to kako se osjećate nakon svakog obroka.

2. Smanjite unos soli

Prekomjeran unos soli ne samo da može da dovede do srčanih oboljenja, već i utiče i na to da se zadržava voda u tijelu. Višak vode je jedan od glavnih uzroka nadutosti. Ako baš volite slano, pokušajte da so zamijenite prirodnim, biljnim začinima koji će jelo učiniti jednako aromatičnim, prenosi portal "DivaHair".

3. Izbjegavajte masnu hranu

S obzirom na to da se hrana sa visokim sadržajem masti teže prerađuje u organizmu, nije iznenađujuće što se posle obroka javljaju potepškoće u varenju i osjećaj nadimanja. Mnogo mudrije bi bilo da, na primjer, smanjite količinu masnijeg mesa, a pojedete više zelene salate koja podstiče metabolizam.

4. Potpuno izbacite ili smanjite unos gaziranih pića

Čini se da nakon jačeg obroka ništa bolje ne "legne" od čaše gaziranog soka... Ali, ovakva pića izazivaju i neželjeni efekat, a to je nadimanje. Savjet nutricionista je da umjesto soka popijete čašu vode sa pola isceđenog limuna. Ovakav napitak ne samo da osvežava, već i podstiče varenje.

5. Jedite polako

Nemojte da žurite kada jedete, već uživajte u ukusno pripremljenim namirnicama da biste izbjegli tegobe sa varenjem, pojavu grčeva u stomaku i nadimanje. Uzmite u obzir da kada jedete "na brzinu", takođe gutate vazduh koji, kada uđe u stomak, izaziva nadimanje. Osim toga, ukoliko jedete polako u manjem ste riziku da se prejedete. Na ovaj način stomak ima vremena da prenese signal mozgu da je sit.

6. Prošetajte

Kratka šetnja može da ublaži neprijatnost u varenju, nadimanje, osećaj tromosti nakon obroka. Zato, ako ste u prilici da posle jela prošetate, nemojte da se premišljate. Posle šetnje ćete se osjećati mnogo bolje, pogotovo što fizička aktivnost poboljšava i funkcije digestivnog sistema.

Problem varenja i nadutosti nakon obroka se lako sprječava uz ove savjete, ali ukoliko i pored promena koje ste uveli u svoju rutinu, i dalje imate probleme sa gasovima, grčevima i osjećajem težine u stomamku, najbolje bi bilo da se obratite gastroeneterologu. Dobro bi bilo i da testirate osetljivost na određenu vrstu namirnica.