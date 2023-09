"NISMO IMALI INTIMNE ODNOSE": Nisu se razdvajali, a sada BIVŠA Kanjea Vesta šokirala sve otkrićem - SVE ZBOG SLAVE?

Ekscentrična glumica i model Džulija Foks izjavila je da "nije bilo nikakvog se*sa" u njenoj vezi s Kanjeom.

Dok Kanje Vest i njegova izabranica Bjanka Censori svojim modnim odabirima privlače pažnju javnosti, sada se oglasila njegova bivša devojka Džulija Foks s kojom je reper izlazio kratko početkom prošle godine.

Kontroverzni reper i Džulija prvi put su viđeni zajedno mesecima nakon što je on prekinuo s bivšom suprugom, rijaliti zvezdom Kim Kardašijan. Punili su naslovnice zbog svojih usklađenih modnih kombinacija. Džulija, koja uskoro objavljuje svoje memoare, u knjizi govori o se*sualnim odnosima, ali ne spominje Kanjea. U intervjuu za New York Times, Džuliju su pitali o tim detaljima koje je uključila i zašto ne opisuje se*sualni odnos s Kanjeom.

"Jer ga nije bilo. Nije se radilo o tome", odgovorila je. Tokom njihove romanse, Džulija je dobila od partnera Hermès Birkin torbicu, za koju je izjavila da ju je zadržala nakon raskida.

Ranije su Džulija i još jedna Kanjeova bivša, Amber Rouz, raspravljale o vezi s problematičnim reperom u epizodi Džulijinog podkasta "Zabranjeno voće". Raspravljale su o svojim "pepeljuga trenucima" dok su bile s Kanjeom, i da su bile "bačene morskim psima".

Tvrde da Kanje ima tendenciju obasipati ljubavlju (eng. love bombing) svoje nove devojke, s ciljem da bi time imao uticaj na njih. Džulija je s Kanjeom bila nekoliko nedelja u 2022, dok je Amber imala dvogodišnju romansu od 2008. do 2010. Obe veze su pozitivno uticale na karijere Džulije i Amber, tako što su ih globalno proslavile preko noći.

U podkastu je Amber rekla da se ne srami svoje veze s Kanjeom, jer je veliki deo razloga zašto je postala poznata. "Na početku, bila sam obična devojka i onda odjednom bih sama šetala i paparaci bi me pratili okolo dok sam sama, a ja bih rekla 'Nisam poznata, on nije sa mnom. Ne morate me pratiti", prisećala se Amber. Tako iznenadnu slavu ona je uporedila s "bacanjem među morske pse".

Razgovarale su i o Kanjeovom ponašanju. "Uvek je bio isti", rekla je Džulija, ali dodala da je njegovo ponašanje postajalo "sve ekstremnije": "Imam osećaj da je uvek imao uzvišene snove, gurao je granice - ako mu kažeš ne, naći će način da dobije da", objasnila je Džulija.

Amber se prisetila kako je 2008. godine bila pratnja Kanjeu na dodeli Gremija, zbog čega je morala otići u šoping kako bi kupila haljinu. "Nisam mogla da verujem, plakala sam u garderoberu. Bila sam tako šokirana jer sam bila jako siromašna celi svoj život...", otkrila je. Obe su se složile da je njihova "bajka" s Vestom zapravo bila klasični "love bombing".

Podsećamo, Kanje Vest je počeo da izlazi s Kim Kardašijan 2012, a par se venčao 2012. i imaju četvero dece, ćerku Nort (9) i Čikago (5), i sinove Psalma (3) i Sejnta (7). Kim je zatražila razvod od Vesta 2021, navodeći nepomirljive razlike.

