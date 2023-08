SRAMOTA KANJEOVE ŽENE! ITALIJANI TRAŽE DA SE UHAPSI: Izašla na ulicu NIKAD VULGARNIJA, a ona ovo zove "kreacijom"!

Bjanka Senzori, supruga kontroverznog repera Kanjea Vesta, prošetala je ulicom i skandalizovala javnost.

Čitavu Evropu šokirala je vest da se Bjanka Senzori, supruga Kanje Vesta, prošetala Italijom u najvulgarnijem izdanju! Za sve je kriv "komplet", ako tako uopšte može da se nazove, koji je u boji kože. Izdaleka odaje utisak da je potpuno gola. Jasno je da nema donji veš, a odeća ocrtava svaki dao tela. Ono što je, kako mnogi kažu, parodija, to je da su najlon čarape "kreacija" slavnog repera.

Drugim rečima, dok bi pojedini muškarci "pokrili" svoje supruge, Kanje je odlučan da njegova žena nosi ekstravagantne modele i preuzme titulu Kim Kardašijan. Bjanka, koja inače ima 28 godina, pojavila se u providnim najlon čarapama i majici u istoj nijansi. Bradavice su se jasno ocrtavale, mada je ona pokušavala da ih sakrije crnom torbom. Uzaludno.

Bjanka je očigledno željna Holivuda, jer je on oguglao na sve, ali Italijani neće da dozvole da se njeno izdanje normalizuje. Razbesneli su se i istakli koliko su uvređeni što neko u njihovoj zemlji šeta u drskom stajlingu. To je razlog zbog kojeg italijanski mediji "gore", dok korisnici društvenih mreža ističu da je Bjanka počinila zločin koji spada pod "javnu nepristojnost".

Za ovo delo, prema italijanskom Ustavnom sudu, može da bude izrečena novčana kazna od 5.000 do 10.000 evra, a ako se odigrava u blizini mesta na kom se nalaze maloletnici, postoji i mogućnost kazne zatvora od četiri meseca do četiri godine. "Čudi me da nije uhapšena, Italija je konzervativna, a u ovom slučaju sa pravom", "Nadam se da će ih Italija izbaciti iz zemlje", "Potpuno nepoštovanje katoličke kulture, ovo zahteva momentalnu deportaciju", "Ovo je sramotno", "Trebalo bi da bude zabranjeno ovako šetati ulicom, to gledaju i deca", samo su neki od komentara. Pogledajte kako je Bjanka izgledala:

...a evo i još jednog izdanja koje je podiglo prašinu:

