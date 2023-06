REKAO JE DA JE HTEO DA ABORTIRAM NAŠU ĆERKU! Priznala da je izgubila sebe nakon RAZVODA - Otkrila kad plače pred decom!

Rijaliti zvezda Kim Kardašijan imala je buran razvod sa reperom Kanjeom Vestom, koji je promenio ime u Ye, a sada je otkrila kako je rastanak uticao na njihovu decu.

Izvor: Instagram/screenshot/kimkardashian

Kim i Kanje imaju četvoro dece, ćerke Nort i Čikago, sinove Sainta i Psalma. Nakon razvoda Kanje je napadao Kim više puta putem društvenih mreža, gde je otkrivao detalje o deci, braku i njihovim privatnim problemima, što je Kim želela da spreči. Optužio ju je čak i da ga je varala sa NBA zvezdom Krisom Polom.

Kim Kardašijan je papire za razvod braka podnela 2021. godine, nakon skoro 8 godina braka. Kako je tada ispričala u svom rijaliti šou, "kap koja je prelila čašu" bila je kada je izjavio da je hteo da ona abortira njihovu najstariju ćerku.

"Nekada zaista nemaš izbora. Da li bih poboljšala situaciju da sam je rešila na bilo koji drugi način? Ne. Da li bih je učinila gorom? Da", poručila je Kim i dodala: "Mislim da u jednom trenutku jednostavno moraš da se predaš da ne možeš da imaš poslednju reč i da neće biti tvoje istine. Takođe, moji roditelji su mi bili odličan primer. I to je bilo od pomoći. To me tera da budem primer mojoj deci".

Ona je je zatim otkrila i da li pokazuje pred decom emocije: "Ako se radi o nečemu što se tiče oca moje dece i ja sam uznemirena, trudim se da ne pokazujem toliko emocija. Moram da budem spremna da objasnim zašto sam uznemirena i to možda nije prikladno da oni znaju. Nema ništa gore od rečenice: 'shvatićete kad budete stariji'. Ne želim da budem ta osoba", poručila je Kim i nastavila:

"Ali ako sam uznemirena zbog drugih stvari koje oni mogu da razumeju, apsolutno ću pokazati emocije i zaplakati. Na Božićno jutro, plakala sam kada mi je mama poklonila kućicu za lutke. Moja deca nisu razumela zašto, a ja sam im objasnila da sam to imala u tatinoj kući kao devojčica".

Kim je govorila i o sebi i svojim osećanjima nakon razvoda - "Moje samopouzdanje je proizašlo iz toga što sam imala partnera čijem mišljenju sam toliko verovala. Kada se to dogodi, na neki način sam izgubila sebe. Sada sam u trenutku kada samo želim da uradim pravu stvar. Želim da cenim sve i svakoga oko sebe, da gledam svoja posla i cenim odnose sa svojom decom".

Ovako su Kanje i Kim izgledali zajedno: