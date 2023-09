MISLITE DA JE ZDRAVO, POSLE SE PITATE ODAKLE VAM SALO NA STOMAKU: Dijetetičarka upozorila na ovo piće - PREPUNO ŠEĆERA!

Dijetetičarka upozorava na piće za koje smo od malih nogu ubijeđeni da je zdravo, a može da bude glavni krivac za upale i salo na stomaku.

Izvor: Youtube / Dr Arjan Khalsa

Prema riječima dijetetičarke Krutiki Nanavati, voćni sokovi nisu zdravi kao što mnogi misle. Ako pazite na namirnice koje konzumirate, ceđena pomorandža je sigurno makar jednom bila vaš izbor u kafiću. Malo ko zna da kada popijete sok od pomorandže ili bilo koji drugi, šećer iz soka podiže nivo serotonina (hormona sreće), što vas čini srećnim na kratko, ali ste potpuno bez elana. Zbog dejstva insulina koji se aktivira prilikom unosa soka, ubrzo će doći do pada šećera i energije.

Dijetetičarka smatra da je to piće čiji unos treba što više da ograničimo. Čak i prirodni voćni sok može da ima manje poželjnu povezanost sa upalama i nakupljanjem masti. "Jedan od glavnih faktora koji stoji iza ove pojave je značajan sadržaj šećera u voćnom soku. Iako je šećer u voćnom soku prirodno prisutan, to je ipak šećer. Konzumacija velike količine voćnog soka može da dovede do značajnog unosa šećera, koji je direktno povezan sa upalama i nakupljanjem masti", kaže Nanavati.

Izvor: YouTube/Screenshot/James & Mark

Prekomjerna konzumacija voćnog soka može da uzrokuje debljanje i upalu. Tijelo pretvara fruktozu, šećer prisutan u voću, u mast, koja se često nakuplja na području abdomena. Osim toga, ishrana bogata šećerom pokreće niz tjelesnih odgovora koji za rezultat mogu da imaju hronične upale, kaže dijetetičarka.

Popularni smutiji od voća sa niskim sadržajem šećera, kao što je bobičasto voće ili oni koji su napravljeni sa nezaslađenim bademovim ili kokosovim mlijekom nude esencijalne vitamine bez značajnog povećanja unosa šećera. Da bi ste se osećali dobro, potrebno je da se aktivira dopamin, hormon koji će vam dati jutarnji elan, budnost i mentalni fokus.

