PACIJENTI ČESTO DOBIJAJU POGREŠNE DIJAGNOZE: Dr Macut objasnio kako HORMONI ZAVARAJU, jednu bolest svima pripisuju

Endokrinolog dr Đuro Macut govorio je o metaboličkim bolestima i poremećaju hormona i zašto se sve češće dešava da dolazi do pogrešne dijagnoze insulinske rezistencije.

Izvor: Screenshot/Kurir TV

Hormonski disbalans može da se krije iza brojnih bolesti, a simptoimi su najčešće vrlo neupadljivi, što sve otežava diuspostavljanje dijagnoze. Ako se osoba neprestano goji, ima problema sa spavanjem, slano je umorna, nervozna… sve su ovo znaci, koji ukazuju na loš rad hormona. U poslednjih nekoliko godina endokrinolozi imaju pune ruke posla upravo zbog dizbalansa hormona, a nelečenje može dovesti do vrlo ozbiljnih bolesti.

Endokrinolog u Kliničkom centru Srbije, prof. dr Đuro Macut kaže da su metaboličke bolesti postale svakodnevnica.

"Najčešći problemi su bolesti iz domena poremećaja masnoća ili šećera u krvi, od čega veliki broj ljudi tokom života pati. Od viška kilograma pa do insulinske rezistencije – sve to dovodi do brojnih problema kasnije tokom života, poput kardiovaskularnih bolesti", navodi Macut za RTS.

Endokrinološki poremećaji su u osnovi velikih i masovnih epidemioloških bolesti.

"Kada je reč o hormonima, mi govorimo o hormonima iz nekoliko grupa, to su uglavnom povezane stvari koje su povezane centralnim nervnim sistemom – hipofizom. Najznačaniji hormoni poreklom su iz štitaste žlezde, nadbubrežne žlezde, ali i polni hormoni veoma mnogo utiču na disbalanse koji se javljaju u određenim periodima života“, ističe endokrinolog.

Nekada endokrinološki problemi mogu da traju jako dugo i da prođu neprepoznati, jer se ljudi prilagođavaju tom stanju i navikavaju na njega.

"Ponekada se simptomi mogu preklapati, da li je slabija ili pojačana funkcija žlezde zavisi od toga šta je u osnovi problema. Primer za to je Hašimoto tireoiditis koji je upalno stanje i u početku može da izazove preveliko lučenje hormona, a potom i smanjeno. Tu na scenu stupa lekar", navodi Macut.

Prema njegovim rečima, žene se lakše javljaju kod endokrinologa, ali i češće pate od problema sa homonima. Muškarci se najčešće javljaju endokrinolozima zbog viška kilograma, poremećaja šećera i masti u krvi, odnosno zbog metaboličkih bolesti.

Macut objašnjava i da se danas veoma često pogrešno dijagnostikuju brojna stanja, poput insulinske rezistencije i da je zbog presudno da se ljudi obrate endokrinolozima i specijalizovanim doktorima.