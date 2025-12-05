Prema optužnici, Grbić je nakon pucnjave pokušao da ukloni tragove zločina tako što je tijelo mladića htio da baci sa litice u Dunav.

Izvor: privatna arhiva

Na suđenju Filipu Grbiću (36), optuženom za ubistvo cimera Nemanje Žikića (20) u Zemunu, u sudnici Višeg suda u Beogradu ponovo je odjeknula jeziva tišina kada je optuženi dobio pravo da se izjasni o krivici i potom šokirao sve ponašanjem u sudu.

"Nisam kriv, nemam šta da kažem", izgovorio je Grbić, a onda, prema rečima izvora Kurira, počeo da drhti pred prisutnima.

"Sud je na samom početku glavnog pretresa upitao Grbića da se izjasni o krivici i da iznese svoju odbranu, kada je on izašao za govornicu sa lisicama na rukama, počeo da drhti, ali bez imalo emocija prema onome što mu se stavlja na teret da je uradio, uznemireno počeo da viče da nije kriv i da nema šta da kaže o tome", prenosi izvor napetu situaciju iz sudnice.

Prema optužnici, Grbić je u noći između 21. i 22. decembra prošle godine u iznajmljenoj kući u Zemunu prvo pucao Nemanji u desnu šaku, zatim u obje noge. U pokušaju da pobjegne, ranjeni mladić je stigao samo nekoliko metara prije nego što ga je Grbić sustigao i ispalio još dva metka, koja su bila smrtonosna.

"Filip je živio na spratu, Nemanja u prizemlju. Svađa je izbila tu, gdje su kasnije svuda bili tragovi krvi. Jasno je da je nesrećni mladić pokušavao da se spase", rekao je izvor iz istrage.

Nakon krvavog obračuna, Grbić je, prema navodima tužilaštva, pokušao da tijelo baci sa litice u Dunav. Međutim, ono je nekoliko dana kasnije pronađeno u šiblju pored obale.

"Tijelo je bilo potpuno unakaženo, to normalan čovjek ne može da uradi, a Nemanja je bio nečije dijete i nečiji brat... Zatekli su ga sa otvorenim očima i ustima, bosog i potpuno krvavog. Saznanje da je dugo umirao u mukama, porodici pada još teže", kaže izvor i dodaje da je odmah rađena i obdukcija tijela.

Prema riječima sagovornika, Nemanja je prije smrti danima bio u strahu.

"Kod Nemanje nisu pronađeni tragovi ni alkohola ni droge, ništa osim kofeina iz energetskih pića i kafe. Mladić očigledno nije ni spavao, bojao se da će ga Filip maltretirati", ističe izvor.

Proslavio bi 21. rođendan da je živ

Da je živ, Nemanja bi pre nedelju dana proslavio svoj 21. rođendan i uveliko radio na svojim planovima.

"Rođendan mu je 28. novembra, prije nedelju dana bi proslavio 21. To je mladić koji je imao velike planove. U Zemun se prošle godine preselio kako bi olakšao sebi putovanje do posla s obzirom na to da je u tom dijelu Beograda i radio. Planirao je da u toj kući, koju je iznajmljivao, ostane kratko, da zaradi i otpočne zajednički život sa svojom djevojkom, ali sada ništa od toga nije moguće", podsjeća izvor.

Prvo priznao zločin

Optuženi za ubistvo, Filip Grbić se isprva branio ćutanjem, ali je kasnije na saslušanju sve priznao i otkrio jeziv motiv ubistva.

"Rekao je tada da je Nemanju ubio zbog novca, jer je bio bez posla i u finansijskim problemima. Postoji mogućnost da je imao i dugove, što će istraga tek rasvijetliti. Neshvatljivo je da je sada sve porekao", rekao je izvor blizak slučaju.

Njemu je nedavno pritvor ponovo produžen, a suđenje se nastavlja 25. decembra.

(Kurir/Mondo)