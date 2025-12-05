Beogradska policija uhapsila je ženu (47) koja je, pod dejstvom alkohola, fizički napala svoju 75-godišnju majku na Novom Beogradu.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Beogradska policija je u četvrtak uhapsila J. P. (47) zbog sumnje da je počinila krivično delo nasilje u porodici. Incident se dogodio u stanu na Novom Beogradu, kada je J.P., pod dejstvom alkohola, nakon verbalne rasprave, fizički napala svoju majku, Lj. P. (75).

Osumnjičena je majci zadala više udaraca rukama po tijelu. J. P. je određeno zadržavanje do 48 sati, a protiv nje je podnijeta krivična prijava. Istragu u ovom slučaju vodi Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu.

(Telegraf/Mondo)