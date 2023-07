NIKADA NEMOJTE OVAKO DA USKAČETE U VODU, MOŽE BITI FATALNO! Kardiolog upozorio - HLADAN ŠOK je stvaran, žrtve su mladi!

Nagli skok u vodu može da dovede do hladnog šoka i iznenadne smrti.

Hladan šok je potencijalno smrtonosan. On je glavni razlog zbog kojeg ljekari apeluju na nagli skok u vodu pri visokim temperaturama, jer može da rezultira tragičnim posledicama. Koliko god vam bilo vruće i koliko god da ste nestrpljivi, potrudite se da se, prije ulaska u vodu, nakvasite. Hladan šok je odgovor vašeg organizma na iznenadni kontakt zagrijanog tijela s hladnom vodom. Šta se to u tijelu tačno dešava prilikom nastanka hladnog šoka, otkrio je za Morski.hr kardiolog Dražen Šebetić iz Poliklinike Šebetić.

"Nakon izlaganja visokim temperaturama dolazi do širenja krvnih sudova - arterija i vena. Pri naglom ulasku u vodu koja je vrlo hladna ili hladnija od vazduha, tijelo reaguje na suprotan način, te naglo skuplja krvne sudove. Ovo potencijalno dovodi do grča krvnih sudova i porasta pritiska opterećenja srca, što kod srčanih bolesnika ili osoba koje boluju od poremećenog pritiska može dovesti do akutnog popuštanja srca i nagle smrti", kaže ljekar.

Svi moraju da se čuvaju, a ne samo osobe svjesne svojih srčanih problema ili osobe starije životne dobi. Većina žrtava hladnog šoka ima manje od 30 godina, pokazuju statistički podaci. I uglavnom su muškog pola. Stoga, prije ulaska u zonu osvježenja treba da uradite sledeće:

pokvasite se vodom i smanjite temperaturu svog tijela

nikako ne skačite ili utrčavajte odmah nakon sunčanja

pijte puno tečnosti i koristite zaštitni faktor

ne ulazite u more/vodu prepunog želuca

Kod hladnog šoka osnovno je pravilo da ignorišete prirodni ljudski instinkt preživljavanja i prestanete mahnito da plivate. Ova, naizgled, spasonosna taktika, zapravo je potencijalno smrtonosna zamka i najgora odluka koju možete da donesete. Dodatno napreže srce, hladi kožu i potencijalno puni pluća vodom. Ishod je moguće utapanje, piše Morski.hr. U slučaju nastanka hladnog šoka, savjet je da plutate 60-90 sekundi. Nakon što se temperatura tela i disanje stabilizuju, možete ponovno da zaplivate.