ŠTA SMIJE DA SE NOSI U RUČNOM PRTLJAGU? STJUARDESA OTKLONILA SVE NEDOUMICE: "Postoje fore kako da natrpate stvari"

Stjuardesa Tina Grabež objasnila je šta sve može da se ponese u ručni prtljag kao i koja su pravila ponašanja u avionu.

Izvor: K1/Printscreen

Stjuardesa i influenserka Tina Grabež u emisiji “Vikend na K1” otkrila je praktične savjete šta i kako da stavite u ručni prtljag kako ne biste imali probleme, ali i pravila ponašanja u avionu.

"Tipične dimenzije ručnog prtljaga su 53 centimetra dužine i širine oko 30 centimetara i smije da teži do 7-8 kilograma, mada neke aviokompanije dozvoljavaju i deset. Ručni prtljag se stavlja ili u gornje police ili ispod sjedišta. Zašto koferi ne mogu da budu veći? Odgovor na ovo pitanje je prost, nemamo gdje da ih stavimo. Kada bukirate kartu piše vam do kojih dimenzija možete da unesete u avion ručni prtljag. Kada vam kažu 53 centimetra to je sa točkićima, jer veći od toga ne može da stane u gornju policu. Na pojedinim aerodromima postoje okviri koji su namijenjeni za mjerenje ručnog prtljaga, a ako nije adekvatne veličine ili kilaže mora da se doplati ako želite da putujete. Ako ručni prtljag ima 15 ili 20 kilograma na aerodromima neće uopšte da vas puste da ga unesete u kabinu, jer bi bilo nebezbjedno", kaže stjuardesa.

Tina Grabež je otkrila šta sve možete staviti u prtljag, ali i koja su ograničenja.

"Jastuk za glavu leti besplatno u 99 odsto kompanija. Postoje i “fore” da se u običnu jastučnicu natrpaju stvari, a onda jastuk leti besplatno. Neke avio komparnije su to provalile kao što je Rajaner i krenuli su da kontrolišu. Ako “provale” da je jastučnica natrpana stvarima onda to ulazi u ručni prtljag. Takođe, ne smijete da imate prevelike makaze u prtljagu.Aviokompanije određuju koliko sječivo smije da bude. Neke male kozmetičke makazice mogu da prođu, mada su meni njih u Japanu uzimali.

Veće makaze ne bi smijele da se unesu u kabinu, ali bi smijele da se unesu u čekiranom prtljagu. Grickalica može da prođe jer se ne računa kao oružje. Upaljač smijete da imate u džepu, jedan po osobi. Možete čak i šibice da unesete. Postoje kompanije koje prave problem oko lijekova. Nikako ne smiju da se nose nenormalne količine lijekova jer morate da pravdate carini šta radite sa tolikom količinom le imate dokumentaciju od ljekara moguće je da unesete i injekcije u kabinu. Neke države mogu da prave probleme oko lijekova, ako taj neki lijek nije regulisan kod njih.

Parfeme do 100 mililitara možete ponijeti u ručnom prtljagu. Sve što je do 100 mililitara je u redu da se unese u avion. Međutim, ako kupujete u “duty-free shop-u” nakon što ste prošli kontrolu i skenere možete da kupite i flašu alkohola ili veći parfem i da to unesete u avion. Na aerodromskom skeneru kod sebe ne smijete da imate veću količinu bilo koje tečnosti. Trebalo bi da se parfemi ili tečnosti, kao što su recimo kapi za nos, nalaze u kesici koja je providna. Mogu i oni da vam daju kesicu ukoliko insistirate na njoj", kaže ona za K1 televiziju.

Tina Grabež je otkrila šta se dešava sa dres kodom u prvoj klasi, ali i kakav je bonton u avionima.

"Ako kupite kartu koja košta 10.000 eura očekuje se i da vi imate obzira prema drugim putnicima koji su u toj klasi. Što bi se reklo očekuje se neki nivo. Potrebno je da uđete u avion, pogotovo u blisko-istočnim aviokompanijama, u odijelu ili u haljini. Kada uđete u avion možete da se presvučete u nešto udobnije, ali kada izlazite iz aviona to treba da uradite reprezentativno. Ljudi koji lete prvom klasom to znaju i oni su spremni na to. Dešava se često da vidim ljude da nose japanke i šorts. Meni je to neshvatljivo i to nije “autfit” za putovanja. Neke aviokompanije je baš briga i pustiće vas, dok će druge da vas tjeraju da se obučete. Stjuardesu treba zvati ako vam nešto nije jasno. Ona će biti srećna da vam objasni, ali to ne treba raditi svaki čas", rekla je Grabež u emisiji “Vikend na K1”.