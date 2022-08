TAPŠU KAD AVION SLETI I ŽALE SE NA HRANU: Stjuardesa otkrila kako da prepoznate tipične Balkance – jedno SVI RADE

Da se Balkanci prepoznaju u svakom delu sveta, pa čak i u avionu, na šaljiv način pokazala je srpska stjuardesa.

Izvor: MONDO/Stefan Stojanović/Instagram/tinagrabez

Od trenutka ukrcavanja na avion, pa sve do krajnjeg odredišta možete da naletite na različite ljude, međutim ljudi sa Balkana nekako se najviše ističu. Srpska stjuardesa Kristina Grabež na šaljiv način je objasnila kako da prepozante Balkance u avionu.

Na društevnim mrežama redovno postavlja različite situacije u avionu, ali i deli savete svima onima koji se do sada nisu vozili njime. Među brojnim objavama, istakla se i ova. Od "tetke iz Australije", preko "rijaliti zvezde", pa sve do onih koji uporno traže domaću hranu u avionu - Kristina je prikazala neke do najčešćih putnika sa Balkana sa kojima se susrela i nasmejala je mnoge.

"Tetka iz Australije" često postavlja dosta pitanja, a rado voli da se pohvali koliko je bogata, dok "putnici koji jedu samo domaću hranu" nisu navikli na "moderna" jela i insistiraju na sarmi.

Poznate ličnosti, poput "rijaliti zvezda" ona je dočarala na zanimljiv način i pokazala kako insistiraju na svojoj važnosti. Kristina je takođe od svojih pratilaca zatražila da napišu šta je još "tipično balkanski", a ovo su neki od komentara:

"Ma, daj pustite ovu ženu, 'ajde gospođo prođi, ma šta koga ima da pitaš, prođi kad ti ja kažem”, glasio je jedan od komentara.

A prema ovim komentarima, čini se da je jedna stvar zajednička svima:

"Naši su oni koji otvaraju gornje police i skidaju sigurnosni pojas u onoj sekundi kad točkovi dodirnu tlo". "Oni koji aplaudiraju kad avion sleće".

"Kapetan kaže da ne ustaju pre nego što se avion zaustavi, a Balkanci odmah na noge i tako stoje dok se ne otvore vrata".

Pogledajte kako je Kristina to demonstrirala: