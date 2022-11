"ZA BOGA MILOGA, ZAŠTO OVSENA KAŠA ZA DORUČAK? TO GOJI!" Dr Čubrilo otkrio - Pogrešno nas uče, žene treba da jedu MASTI!

Dr Dejan Čubrilo otkrio je kako da se hranite ako želite da smršate i koje greške svi najčešće prave

Kako da znamo šta je štetno, a šta je bolji izbor kad je reč o mršavljenju? O ovoj temi je u emisiji RTS Ordinacija govorio prof. dr Dejan Čubrilo, profesor fiziologije na Medicinskom fakultetu u Kragujevcu i specijalista medicine sporta, a pored nekih saveta koji su mnogima poznati, razbio je i neke uvrežene zablude. U nekom od ranijih gostovanja je otkrio i koja to vrsta jabukovog sirćeta je čudo za mršavljenje, a ovog puta se osvrnuo na neke od namirnica koje većina smatra zdravim i dijetalnim, a zaprav to uopšte nisu.

Pa tako, dr Čubrilo kaže da ovsena kaša za doručak, koju većina nutricionista i lekara preporučuju, uopšte nije dobra ideja ukoliko želite da smršate.

"Ako svakog dana jedete ovsenu kašu, nema šanse da smršate. Za boga miloga, zašto morate da svako jutro jedete ovsenu kašu i to punu činiju? Pa to je trovanje šećerom", kaže dr Čubrilo i ukazuje da je potpuno pogršno svaki dan započinjati obrokom koji je pun šećera.

"Nakon toga ne smete uzeti sledeći ugljeni hidrat minimum 5-6 sati. Ako pojedete celu jabuku, što nikako ne savetujem jer je prepuna šećera, ma koliko da je zdrava i bogata raznim hranljivim sastojcima, a posle dva sata uzmete sir - to je sasvim OK. Poenta je da ne gladujete. Naučite koje su to doze i šta je najbolje za vas."

Nikako šećer ujutru

"Najveća zabluda je da treba početi dan šećerom. Nemojte to odmah ujutru. Nalivamo se sokovima... Možete da budete na autofagiji, onoj fagiji, ovoj, vi ste sve zablokirali odmah.Potrebno je da prođe šest sati da bi počeo proces topljenja. Jaja, sir, kajmak, kiselo mleko, pa i čvarci, to sve može", kaže profesor.

Ovsena kaša za doručak goji

A da li je bolje dobro doručkovati, kako su nas stari učili jer je to najbolji način da opskrbimo telo energijom koja nam je potrebna za ceo dan, profesor kaže da je to potpuno pogrešno. Doručak ne treba da bude preobilan, a ako osetite glad dva sata naklon obroka, uvek možete da odaberete manju količinu hrane koja će vas zasititi, ali ne i preopteretiti.

"Pojedite nekoliko parčeta slaninice sa malo sira i to vam je dovoljno", rekao je.

Mnogi stručnjaci savetuju da slaninu treba izbegavati u velikom luku kad se borite sa viškom kilograma, ali ovo mišljenje ne deli dr Čubrilo.

"Slanina mora da bude na jelovniku", objasnio je profesor i dodao:

"Masnoće su bitne za žene. Učimo žene da ne jedu masti i one odu u pogrešnom smeru. A one jedu sve, samo ne masti", kaže i objašnjava koje su to masnoće dobre: "Sve masti su dobre, od slanine, kajmaka, kokosovog ulja, putera...

Doktor ističe i da za večeru uvek možete da pojedete malu količinu punomasnog sira, 50 g, pa u kombinaciji sa pršutom ili slaninom, čak i da popijete čašu vina, ali ključno je da ne uzimate šećer.

Profesor je i protiv autofagije, za koju kaže da nije bezbedna za "obične" ljude koji nisu sportisti poput Novaka Đokovića. Takođe, teorije da određenim danima treba jesti različite vrste mesa po njemu su potpuno neosnovane.

"Imate u kući ćevape? Pojedite ih sa salatom! Niste stigli da napravite ručak, kupili ste je u kiosku? Samo je izvucite iz lepinje i na pola presecite", kaže dr Čubrilo i dodaje da su keto dijeta i proteinska izuzetno opasne po organizam, a posebno prva. Što se unosa proteina tiče, problem je što ljudi preteruju u količini.

"Naš želudac i creva mogu da obrade maksimalno do 150 g mesa i maksimalno 3-4 jajeta ako imate savršene organe za varenje. Ti proteini trule, stvara se kreatinin, urea, jetra je opterećena, bubrezi..."

Za kraljicu jeseni, bundevu, kaže da je izuzetno zdrava.

"Vitamin A je najbolji stimulator prozvodnje progesterona, a njime je krcata bundeva", napominje doktor.