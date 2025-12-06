Sutjeska predvodi tabelu sa 33 boda, četiri više od drugoplasiranog Mornara, dok Dečić i Budućnost imaju po jednu utakmicu manje.

Izvor: MONDO

Još su dva kola do pauze u Meridianbet Prvoj crnogorskoj ligi, a 18. kolo donosi važne duele u borbi za vrh. Vodeća Sutjeska ima priliku da pobjedom protiv Jedinstva osigura jesenju titulu, dok Mornar, Dečić i Budućnost pokušavaju da smanje zaostatak.

U 13 sati igraju Bokelj – Dečić u Kotoru i Arsenal – Mladost u Tivtu, dok Jezero dočekuje Mornar u 13:30. Najzanimljiviji susreti počinju u 14 sati: Sutjeska dočekuje Jedinstvo, a Petrovac igra protiv Budućnosti na stadionu „Mitar Mićo Goliš“.

Sutjeska predvodi tabelu sa 33 boda, četiri više od drugoplasiranog Mornara, dok Dečić i Budućnost imaju po jednu utakmicu manje. Rezultati vikenda mogli bi značajno promijeniti stanje u vrhu tabele.

Bokelj – Dečić (13h)

Arsenal – Mladost (13h)

Jezero – Mornar (13:30h)

Petrovac – Budućnost (14h)

Sutjeska – Jedinstvo Franca (14h)