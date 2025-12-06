Nikola Jokić ponovo vodio Denver Nagetse do pobjede u NBA ligi, ovog puta posle velikog preokreta protiv Atlante.

Izvor: Kevin C. Cox / Getty images / Profimedia

Košarkaši Denver Nagetsa napravili su jedan od najvećih preokreta u istoriji franšize, a ekipu iz Kolorada ponovo je do pobjede vodio srpski centar Nikola Jokić. Iako je najbolji igrač na planeti nešto lošije ušao u meč, o Jokićevoj partiji ponovo priča cijeli svijet – probudio se na vrijeme da istopi 23 poena zaostatka, ali i da sa devet uzastopnih poena u finišu riješi pitanje pobjednika.

Nikola Jokić je meč protiv Atlante završio sa 40 poena, devet skokova, osam asistencija i veoma loših 1/8 za tri poena. Sudeći po tome kako je igrao tokom treće dionice, Nikola Jokić je lako mogao i do novog tripl-dabl učinka, ali je ovog puta morao više da se fokusira na postizanje poena nego na skokove i asistencije.

Umjesto Jokića, dvocifren učinak u tri kolone imao je njegov rival! Košarkaš Atlante Džejlen Džonson postao je tek osmi igrač u istoriji NBA koji je do tripl-dabla došao za poluvrijeme. Meč je završio sa 21 poenom, 18 skokova i 16 asistencija, a to su brojke kakvih se ne bi postidio ni Jokić. Pogledajte najbolje detalje meča:

Pobeda Jokićevog Denvera u NBA ligi. Izvor: Youtube/GAMETIME HIGHLIGHTS

Ipak, kada se meč lomio, Denver je dodavao gas, a Atlanta gubila fokus i ritam. Nagetsi su tokom treće i četvrte deonice napravili ogromnu razliku, nadoknadili minus od 19 poena sa poluvremena i stigli do pobjede. Teško, možda i mnogo teže nego što se mislilo, ali će se pamtiti samo da je upisan 16. trijumf u prve 22 utakmice u sezoni.

Džamal Marej je pogodio za 123:112 na 05:16 do kraja četvrte deonice, a narednih 11 poena za Denver postigao je Nikola Jokić i tako odbio poslednji napad Atlante da stigne do pobjede. srpski centar je četiri puta u nizu bio precizan za dva poena, zatim je pogodio oba slobodna bacanja, a tačku na meč stavio je pogođenim drugim slobodnim bacanjem na 16 sekundi do kraja utakmice.