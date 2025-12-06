Zbog napada su sirene za vazdušnu opasnost aktivirane širom zemlje, dok su u operaciji učestvovali i ruski avioni MiG-34K, sposobni da lansiraju hipersonične rakete "Kinžal".

Izvor: Profimedia

Rusija je tokom noći izvela masovni raketni i dron napad na Ukrajinu, pri čemu su najmanje tri osobe ranjene u Kijevskoj oblasti, a hiljade građana bile su primorane da se sklone u metro stanice. Ukrajinsko Ratno vazduhoplovstvo saopštilo je da je lansirana salva raketa i desetine dronova prema području oko prijestonice, dok su se sirene za vazdušnu opasnost oglašavale širom zemlje. U napadu su učestvovali i avioni MiG-34K, koji su sposobni da nose hipersonične rakete „Kinžal“.

Kyiv metro stations tonight. People hide from Russian attack.



: Yan Dobronosovpic.twitter.com/Q1JGrv7jB8 — Kate from Kharkiv (@BohuslavskaKate)December 6, 2025

Eksplozije su se čule u više regiona, uključujući Lavovsku oblast, Poltavu, Luck, Odesu, Zaporožje i Belu Cerkvu, a posljednji talas udara prijavljen je pred samo svitanje. U gradu Fastiv ranjen je 42-godišnji muškarac nakon što je pogođena željeznička stanica, za koju ukrajinske vlasti navode da je bila meta masovnog granatiranja infrastrukture. Povrijeđene su i dvije žene u Višhorodskoj oblasti, jedna od njih teže.

U Dnjepropetrovskoj oblasti izbili su brojni požari; u Pavlogradu su pogođene kuće, u Krivom Rogu infrastruktura, a u Nikopolju je ranjen 11-godišnji dječak. U Lucku su nakon ruskih udara gorjeli veliki prehrambeni magacini, potvrdio je gradonačelnik Igor Poljiščuk.

Earlier today, Russian Geran drones struck a Ukranian railway station in the town of Fastiv, west of Kyiv.



This is a major railway junction for the AFU because it filters all the equipment coming from Europe into Kyiv.pic.twitter.com/cPR8EDjR8e — Heyman_101 (@SU_57R)December 6, 2025

Zbog udara koji su se približavali njenoj granici, Poljska je tokom napada podigla borbene avione kako bi zaštitila svoj vazdušni prostor, što je potvrđeno iz njihovog Ratnog vazduhoplovstva. Procjena ukupne štete još traje, dok Ukrajina upozorava da je riječ o jednom od jačih napada u posljednje vrijeme.

❗️ Uwaga. W związku z aktywnością lotnictwa dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej, wykonującego uderzenia na terytorium Ukrainy, rozpoczęło się operowanie lotnictwa wojskowego w polskiej przestrzeni powietrznej.



Zgodnie z obowiązującymi procedurami Dowództwo Operacyjne RSZ…pic.twitter.com/tCGF2dRpBV — Dowództwo Operacyjne RSZ (@DowOperSZ)December 6, 2025

Rusija već mjesecima pojačava pritisak na Kijev i okolne oblasti, dok međunarodna zajednica pokušava da obnovi diplomatske kanale. U prethodnom velikom napadu sredinom novembra poginulo je sedam, a ranjeno 29 civila.