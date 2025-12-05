Incident tokom Makronove službene posjete Kini kada je bježao od kineskog obezbjeđenja.

Izvor: x.com/Jon De Lorraine

Predsjednik Francuske Emanuel Makron bio je u trodnevnoj službenoj posjeti Narodnoj Republici Kini i kada je bio u gradu Čengduu, dogodio se incident kada je francuski predsjednik bježao od kineskog obezbjeđenja koje ga je pratilo u stopu. Snimak drame objavila je francuska televizija "BFM TV" na kom se vidi kako Makron trči ka masi koja je okupljena u blizini, dok su ga okružili kineski policajci koji su ga pratili u stopu sve vrijeme.

Un Jour.

Un Sketch.

Gloire au grand leader Macron en Chine.

Makron je trčao ka grupi studenata ispred Univerziteta Sečuan u Čengduu. Makron se prije ovoga sastao i sa predsjednikom Narodne Republike Kine Si Đinpingom sa kojim je razgovarao o brojnim temama, prije svega o saradnji Francuske i Kine.