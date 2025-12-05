Prema dogovoru ministra finansija Becalela Smotriča i ministra odbrane Izraela Kaca, izraelski budžet za odbranu u 2026. godini iznosiće 112 milijardi šekela (oko 34 milijarde dolara).

Izvor: Menahem KAHANA / AFP / Profimedia

Smotrič je insistirao na budžetu od oko 90 milijardi šekela, dok je IDF predlagao čak 140 milijardi. Ministar finansija ranije je kritikovao vojni vrh zbog, kako je naveo, neefikasnog upravljanja raspoloživim sredstvima, navodi Times of Israel.

Dogovoreni budžet zasniva se na procjeni da će tokom 2026. godine biti angažovano u prosjeku 40.000 rezervista, u skladu sa direktivom ministra odbrane Izraela čiji je cilj smanjenje opterećenja za rezervni sastav. Tokom vrhunca rata mobilisano je oko 300.000 rezervista, a ranije se očekivalo da će ih u 2026. godini biti pozvano oko 60.000. Nakon najnovije odluke o smanjenju broja rezervista, Kac bi trebalo da naloži vojsci da izvrši potrebna prilagođavanja.

Pored toga, dogovoreno je i izdvajanje dodatnih 725 miliona šekela, raspoređenih u naredne tri godine, za jačanje bezbjednosnih mjera na Zapadnoj obali i granici sa Jordanom, saopštili su iz Kacovog kabineta.

(Mondo)