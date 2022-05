LJUDI POGREŠNO UZIMAJU LEKOVE ZA POTENCIJU! Doktor objasnio zašto NE DELUJU, a u kombinaciji sa alkoholom mogu da UBIJU

Lekovi za potenciju uz alkohol mogu da izazovu čak i smrt, a mnogi ove medikamente uzimaju na pogrešan način zbog čega i nemaju dejstvo!

Izvor: TV Prva/screenshot

Urolog i seksolog prof. dr Aleksandar Milošević pričao je u Jutarnjem programu o ljudima koji su najugroženiji zbog uzimanja lekova za potenciju. Doktor, koji je više puta rekao da lekove za potenciju uzimaju sve mlađi muškarci i time sebe dovode u opasnost, sada je objasnio u čemu je problem.

"Lekovi za potenciju su vazoaktivni, oni deluju na krvne sudove i to posebno periferne, i osmišljeni su za ljude sa blagom hipertenzijom, a tek tada je utvrđeno da imaju efekat na potenciju. Lekovi se često koriste, ali je problem u tome što su se odmah javili falš medikamenti. Lek se uzima i bez recepta i pregleda lekara, tržište je kod nas slabo kontrolisano a postoje i loši efekti koje on može da ima. Kod srčanih bolesnika, vazoaktivni lekovi mogu da naprave najteže posledice, čak i smrtonosne", rekao je doktor.

Gde mogu da se kupe lekovi za potenciju, kojima nas "bombarduju" u reklamama, na Internetu?

"Postoje u apoteci i ne bih da tvrdim sto posto da se tu ne poštuju pravila, mislim da su apoteke sve više pri zahtevu za recept. Ali crno tržište radi svoje posao, i to su uglavnom lekovi iz Indije. Pazite, Indija ima dobru farmaciju, i ti lekovi imaju svoju aktivnost, ali se koriste nekontrolisano. Imaju dva loša uticaja - na srčane bolesnike gde mogu da izazovu čak i smrt, ali loše utiču i kada se koriste za ono za šta nisu namenjeni. To su lekovi za ljude kojima opada seksualna moć, koji imaju više od 50 godina, a sve više ih piju mladi", rekao je urolog Milošević.

Postoji li opasnost ako je neko potpuno zdrav, a uzima lekove za potenciju?

Izvor: Shutterstock/4 PM Production

"Lek je prošao sva ispitivanja, tako da ne bi trebalo za zdrave ljude da bude štetan, čak i u većoj dozi od maksimalne. Ali, važno je znati da je impotencija sklop raznih uzroka i jedan od njih je i psihološki, muškarac želi da popravi erekciju jer se plaši neuspeha, to je kod mladih posebno izraženo. Oko 50 odsto muškaraca ima manji ili veći problem sa erekcijom. Nisu ni žene pošteđene, oko 50 odsto njih ne može da doživi orgazam. Za oba pola je to u komunikaciji, odnosno u trenutku kada će se desiti odnos, dok kada su sami ili masturbiraju nemaju problem. I kod ljudi koji imaju problem kada su sa partnerom, lekovi u kombinaciji sa terapijom mogu da pomognu. Ali je opasna zloupotreba kod mlađih, vi ako imate 20 godina i pijete lekove, oni će vam dati jako veliku seksualnu moć, ali šta će biti s vama za 20 godina, e to je drugo pitanje", rekao je on.

Lekovi za potenciju ostavljaju psihološke posledice, a kada se uzimaju u kombinaciji sa drugim lekovima, ili čak psihoaktivnim supstancama, može doći do letalnog ishoda.

"Ovi lekovi šire krvne sudove, obaraju krvni pritisak, a isto dejstvo imaju i psihoaktivni lekovi. Čak i alkohol ima isto dejstvo, i ako popijete alkohol i ove lekove, rizikujete najteže posledice", rekao je dr Milošević.

Iako važi uverenje da ni muškarci, ni žene ne idu kod stručnjaka zbog seksualnih problema, dr Milošević kaže da to nije tačno - jedan pol dolazi češće, drugi skoro nikada!

"Ja se 30 godina bavim time i sve je manje sramota, to mogu da kažem. Žene se skoro uopšte ne javljaju zbog seksualnih problema, a i one ih imaju ali to drugačije doživljavaju ili trpe. Muškarac kada ima problem, on se javi."

Šta je najveća greška koju ljudi prave kada uzimaju lekove za potenciju?

"I tu postoje različiti stavovi, postoje pacijenti koji ako se jave lekaru i procenimo da mogu bez problema da uzimaju, ako dokažemo da imaju organski zdravo telo i erekciju, da je razlog psihogen kao što je strah od neuspeha, onda je najbolja varijanta davati redovno lekove. Ne uzimati veće doze pred odnos, nego redovno, svakodnevno uzimati minimalne količine, uz psihoterapiju. I jednostavno tu se izbegne zavisnost od leka, on nije predviđen za uzimanje pred odnos već svaki dan, a odnos - kad se desi. To daje najbolje rezultate, bezopasno je skoro, to su minimalne doze leka, najmanje je opasno za srce i kardiovaskularni sistem, i daje najbolji efekat."

"Važno je da muškarci znaju da impotencija nije problem koji se rešava odmah, to može da traje mesecima. Zamislite ovako, ako ste deset godina bili impotentni, barem tri-četiri godine ćete se lečiti", rekao je doktor i podvukao da na potenciju već posle 40. godine najpogubnije utiču visok pritisak i dijabetes. Da biste bili sigurni da treba da pijete lekove za potenciju, potrebno je da vas pregledaju urolog, endokrinolog, kardiolog i psiholog ili psihijatar.