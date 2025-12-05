Kako su kazali, sedam osoba koje su kasnije identifikovane kao državljani Sudana: S.M. (23), R.A.A. (23), S.M. (20), T.J. (18), K.A.M. (21), A.A. (21) i M.E (22) su, kako se sumnja, prešli državnu granicu zaobilazeći granični prelaz, a koristeći šumske staze...

Izvor: MONDO/ GORDANA ŠĆEPANOVIĆ

Granična policija na prelazu Božaj uhapsila je S.M. (23) iz Sudana zbog sumnje da je za novac ilegalno preko granice preveo sedam sunarodnika, saopšteno je iz Uprave policije.

“Policijski službenici Regionalnog centra granične bezbjednosti “Centar” i Odsjeka za suzbijanje prekograničnog kriminala su u nastavku pojačanih aktivnosti u skladu sa nacionalnim prioritetima na otkrivanju i suzbijanju ilegalnih migracija i krijumčarenja, te identifikovanja i presijecanja krijumčarskih mreža, juče u mjestu Božaj, zatekli sedam državljana Sudana koji su ilegalno ušli u Crnu Goru”, navodi se u saopštenju.

Kako su kazali, sedam osoba koje su kasnije identifikovane kao državljani Sudana: S.M. (23), R.A.A. (23), S.M. (20), T.J. (18), K.A.M. (21), A.A. (21) i M.E (22) su, kako se sumnja, prešli državnu granicu zaobilazeći granični prelaz, a koristeći šumske staze, nakon čega su stigli u Crnu Goru, gdje su zaustavljeni i kontrolisani od strane patrole granične policije.

“Kroz dalju kriminalističku obradu utvrđeno je da su imenovani S.M. (23), dali određeni novčani iznos kako bi ih ilegalnim putem i pješačkim stazama prebacio u Crnu Goru, zaobilazeći granične prelaze, a zatim dalje organizovao transport prema zemljama Evropske unije”, naglašeno je .

Kako su zaključili, po nalogu državnog tužioca u Osnovnom džavnom tužilaštvu u Podgorici, a nakon prikupljenih obavještenja i sprovedene kriminalističke obrade, S.M. je uhapšen zbog sumnje da je izvršio krivično djelo nedozvoljen prelaz državne granice i krijumčarenje ljudi.