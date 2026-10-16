12 naslova koji će biti ekranizovani sledeće godine: Ovo mora da se pročita prije premijera serija i filmova

Izdvajamo 12 naslova za koje sledeće godine dobijamo filmove i serije.

Izvor: delfi.rs/knjizare-vulkan.rs/laguna.rs

Ljubitelji knjiga već imaju razlog da se raduju 2027. godini. Neki od najčitanijih romana, ali i književni klasici koji su obilježili generacije, uskoro će dobiti svoje filmske i televizijske verzije. Na velikom i malom ekranu gledaćemo priče koje smo do sada zamišljali čitajući stranice omiljenih knjiga, a među njima su i naslovi koji su godinama čekali na svoju ekranizaciju.

Od novih avantura u svetu Narnije i povratka u univerzum "Harija Potera", preko ljubavnih priča koje su osvojile čitaoce, do napetih trilera i mračnih fantazija, ponuda za narednu godinu prilično je raznovrsna.

Ipak, ekranizacije uvijek nose i jedno pitanje: da li će film ili serija uspjeti da dočaraju ono zbog čega smo zavoleli knjigu?

Dok čekamo da vidimo kako će poznati likovi izgledati na ekranu i koje će delove priče autori odlučiti da promene, izdvojili smo knjige koje vrijedi pročitati pre nego što njihove adaptacije stignu pred publiku:

1. "Djeca krvi i kosti", Tomi Adejemi

Izvor: knjizare-vulkan.rs

Datum premijere filma: 15. januar 2027.

Radnja romana smještena je u kraljevstvo Oriša, u kojem je magija zabranjena, a ljudi koji su nekada mogli da je koriste progonjeni su po naređenju kralja. Mlada Zejli, koja je izgubila majku tokom krvavog obračuna sa pripadnicima njenog naroda, dobija priliku da vrati magiju i suprotstavi se kraljevoj vlasti. Uz pomoć brata Tzaina i princeze Amari, kreće u opasnu misiju koja bi mogla zauvijek da promjeni sudbinu kraljevstva.

Pored avanture i fantastike, roman se bavi i temama diskriminacije, nasleđenog nasilja, borbe za pravdu i odnosa između moći i odgovornosti.

2. "Neuromant", Vilijam Gibson

Datum premijere serije: 22. januar 2027.

Izvor: priintscreen/delfi.rs

U svijetu budućnosti kojim vladaju moćne korporacije, nekada uspješni haker Kejs izgubio je mogućnost da pristupi sajberprostoru, virtuelnom svijetu u kojem je ranije radio. Kada mu misteriozni čovjek ponudi posao koji bi mogao da mu vrati izgubljene sposobnosti, Kejs prihvata ponudu i ulazi u opasnu operaciju. Međutim, ubrzo shvata da iza zadatka stoji mnogo veća zavjera nego što je mogao da pretpostavi.

Priča je spoj trilera, kriminalističke zavere i futurističke avanture, a njene ideje o digitalnom identitetu, vještačkoj inteligenciji i svetu kojim upravljaju korporacije i danas djeluju iznenađujuće aktuelno.

3. "Ostani", Nikolas Sparks i M. Najt Šjamalan

Izvor: laguna.rs

Datum premijere filma: 5. februar 2027.

Arhitekta Tejt Donovan dolazi na Kejp Kod kako bi projektovao kuću za odmor svog najboljeg prijatelja. Tamo upoznaje tajanstvenu Ren i ubrzo se zaljubljuje u nju, ali njihov odnos prate neobične okolnosti koje Tejt ne ume da objasni. Iza romantične priče krije se misterija koja dovodi u pitanje sve što glavni junak misli da zna o ženi koja ga je očarala.

Upravo bi spoj romanse i natprirodnog trilera trebalo da privuče i ljubitelje Sparksovih emotivnih priča i publiku koja uživa u Šjamalanovim neočekivanim obrtima.

4. "Čarobnjakov sestrić", K. S. Luis

Izvor: laguna.rs

Premijera u bioskopima: 12. februar 2027. | Netflix: 2. april 2027.

Iako je objavljen kao šesta knjiga u serijalu "Ljetopisi Narnije", "Čarobnjakov sestrić" hronološki je prvi dio priče.

Dečak Digori i njegova prijateljica Poli uz pomoć magičnih prstenova otkrivaju prolaze između različitih svetova. Njihova avantura vodi ih do Jadis, buduće Bijele veštice, a zatim i do tek nastalog svijeta Narnije. Tamo upoznaju lava Aslana i prisustvuju stvaranju čarobnog kraljevstva čija će sudbina obilježiti čitav serijal.

Režiju nove filmske adaptacije potpisuje Greta Gervig, poznata po filmovima "Barbi" i "Male žene". Glas Aslanu pozajmljuje Meril Strip, dok Dejvid Mekena igra Digorija, a Biti Kembel Poli. Danijel Krejg tumači ujaka Endrua, a Ema Meki Jadis.

5. "Slavuj", Kristin Hana

Izvor: knjizare-vulkan.rs

Datum premijere filma: 19. mart 2027.

Tokom njemačke okupacije Francuske u Drugom svetskom ratu, sestre Vijana i Izabel pokušavaju da prežive na različite načine. Dok Vijana nastoji da zaštiti porodicu i krije jevrejsku djecu od nacista, Izabel se pridružuje Pokretu otpora i rizikuje život boreći se protiv okupatora.

"Slavuj" govori o hrabrosti običnih ljudi u izuzetnim okolnostima, ženskoj solidarnosti i različitim oblicima otpora. To je priča o tome da heroizam ne mora uvijek da podrazumeva oružje i otvorenu borbu, već ponekad i odluku da se rizikuje sopstveni život kako bi se spasao tuđi.

U filmskoj adaptaciji sestre će igrati stvarne sestre Dakota i Eli Fening, koje su godinama povezivane sa ovim projektom.

6. "The Long Game" i ostale knjige iz serijala "Game Changers", Rejčel Rid

Izvor: delfi.rs

Očekivana premijera 2. sezone serije "Heated Rivalry": proleće 2027.

Serija "Heated Rivalry", zasnovana na romanu kanadske spisateljice Rejčel Rid, postala je veliki hit zahvaljujući priči o dvojici profesionalnih hokejaša koji su na ledu rivali, a van njega razvijaju tajnu ljubavnu vezu.

U nastavku njihove priče pokušavaju da usklade privatni život sa zahtjevima profesionalnog sporta i pritiskom javnosti, dok se suočavaju sa pitanjem koliko dugo mogu da kriju ono što osjećaju. Njihova veza postaje još složenija kada moraju da odluče šta su spremni da rizikuju zbog zajedničke budućnosti.

Rid je najavila i treći nastavak priče, pod naslovom "Unrivaled", čije je objavljivanje planirano za jun 2027. godine.

7. "Sutra, i sutra, i sutra", Gabrijela Zevin

Izvor: delfi.rs

Datum premijere filma: 12. novembar 2027.

Sem i Sejdi upoznaju se još u djetinjstvu, a ljubav prema video-igrama kasnije ih ponovo spaja. Zajedno počinju da razvijaju igre koje im donose veliki uspjeh, ali njihov odnos prolazi kroz brojne uspone i padove. Dok grade zajedničku karijeru, moraju da se suoče sa sopstvenim ambicijama, nesporazumima i pitanjem može li prijateljstvo da opstane kada se privatni i poslovni životi neraskidivo isprepletu.

Knjiga se bavi kreativnošću, ambicijom, gubitkom, invaliditetom i pitanjem kako stvaranje nečega zajedno može istovremeno da poveže ljude i da ih udalji.

8. "Old Country", Met i Harison Kveri

Izvor: goodfreads.com

Datum premijere filma "Seasons": 12. novembar 2027.

Priča "Old Country" prošla je neobičan put od internet horora do filmske adaptacije. Sve je počelo 2020. godine, kada je na Redditu objavljena priča pod naslovom "My Wife and I Bought a Ranch". Dvije godine kasnije, braća Met i Harison Kveri proširila su je u roman, a 2027. trebalo bi da dobije i filmsku verziju pod naslovom "Seasons".

Radnja priče kreće kada se Hari i Saša sele na osamljeni ranč u Ajdahu, nadajući se mirnijem životu. Njihove komšije upozoravaju ih da se na tom zemljištu događaju neobjašnjive stvari i da ga nastanjuju duhovi. Kada počnu da primjećuju da upozorenja nisu bila bez razloga, supružnici shvataju da njihov novi dom krije opasnost od koje možda neće moći da pobjegnu.

9. "Sluškinjina tajna", Frida Mekfaden

Izvor: knjizare-vulkan.rs

Datum premijere filma: 17. decembar 2027.

Nakon uspjeha filma "The Housemaid", zasnovanog na istoimenom romanu Fride Mekfaden, stiže ekranizacija drugog dijela popularnog serijala, "The Housemaid's Secret".

Mili prihvata posao kućne pomoćnice u luksuznom stanu bogatog direktora Daglasa Gerika. On joj ubrzo postavlja neobično pravilo: ne smije da uznemirava njegovu suprugu Vendi, koja navodno boluje i uglavnom boravi u svojoj sobi. Zabrane i sumnjive okolnosti bude Milinu radoznalost, a pokušaj da otkrije šta se zaista događa u stanu uvlači je u novu opasnu misteriju.

10. "Alone at Dawn", Den Šiling i Lori Čepmen Longfric

Izvor: goodreads.com

Datum premijere filma: 25. decembar 2027.

Za razliku od većine naslova na ovoj listi, "Alone at Dawn" nije roman, već publicistička knjiga zasnovana na istinitim događajima iz rata u Avganistanu.

Knjiga donosi istinitu priču o Džonu A. Čepmenu, pripadniku američkog ratnog vazduhoplovstva koji je tokom operacije u Avganistanu rizikovao život kako bi pomogao pripadnicima elitne jedinice mornaričkih specijalaca. Kroz rekonstrukciju njegove poslednje misije, autori prikazuju događaje u kojima su hrabrost i odlučnost imali presudnu ulogu u pokušaju spasavanja saboraca. Ovo je priča o vojniku čija je žrtva ostavila dubok trag u sećanju njegovih kolega i porodice.

11. "Hari Poter i Dvorana tajni", Dž. K. Rouling

Izvor: knjizare-vulkan.rs

Datum premijere još nije potvrđen

Svet čarobnjaka vraća se na male ekrane u novoj HBO seriji "Hari Poter", koja bi trebalo da ponudi detaljniju adaptaciju knjiga Dž. K. Rouling. Nakon prve sezone, koja je posvećena događajima iz romana "Hari Poter i Kamen mudrosti", očekuje se da naredne sezone nastave da prate priču o odrastanju mladog čarobnjaka.

Druga knjiga u serijalu, "Hari Poter i Dvorana tajni", prati Harija tokom druge godine školovanja u Hogvortsu. Kada se u školi pojave misteriozne poruke i učenici počnu da bivaju okamenjeni, među čarobnjacima se širi strah da je otvorena legendarna Dvorana tajni, skriveno mjesto povezano sa mračnom istorijom škole.

Nova adaptacija pruža priliku da se na ekranu nađu detalji koji su izostavljeni iz filma iz 2002. godine.

12. "The Sworn Sword", Džordž R. R. Martin

Izvor: laguna.rs

Datum premijere druge sezone serije "Vitez Sedam kraljevstava" još nije potvrđen.

Vitez Dank i njegov mladi štitonoša Eg stižu u oblast Reach, gde Dank stupa u službu sera Justasa Osgreja. Kada izbije spor oko rijeke i prava na vodu, njih dvojica bivaju uvučeni u sukob čiji korijeni sežu do starih političkih obračuna i pobune protiv vladarske dinastije. Dok pokušava da postupi časno, Dank otkriva koliko je teško sačuvati ideale u svijetu u kojem moć često određuje pravdu.