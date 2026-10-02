Pet balkanskih gradova za jesenji bijeg: Ovo su savršene destinacije za kratak vikend odmor

Kada ljetne gužve prođu, Balkan dobija magičnu atmosferu. Otkrijte pet prelijepih gradova koji su savršen izbor za vaš nezaboravan jesenji vikend-odmor i bijeg od svakodnevice.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Kada ljetne vrućine prođu, a gužve na obalama se raziđu, Balkan poprima potpuno novu, čarobnu atmosferu. Zlatne nijanse lišća, ugodne temperature i miris pečenih kestenja na ulicama čine jesen savršenim godišnjim dobom za kraći bijeg ili vikend-putovanje.

Ako tražite inspiraciju za jesenji odmor, evo pet balkanskih gradova koji u ovom periodu pružaju najljepši doživljaj.

1. Ohrid, Sjeverna Makedonija

Iako je Ohrid popularna ljetna destinacija, jesen mu daje posebnu, spokojnu dozu elegancije. Kada nestane ljetna vreva, Ohridsko jezero postaje mirno ogledalo u kom se oslikavaju jesenje boje planine Galičice. Šetnja starim gradom, kaldrmisanim ulicama do crkve Svetog Jovana Kanaea, pruža nezaboravan pogled na zalazak sunca. Ovo je idealno vrijeme da bez gužve istražite istorijske znamenitosti i uživate u svježoj ohridskoj pastrmki u lokalnim restoranima uz samu obalu.

2. Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Sarajevo tokom jeseni nosi poseban šarm. Miris domaće kafe i svježih ćevapa na Baščaršiji u kombinaciji sa prohladnim jesenjim vazduhom stvara jedinstvenu atmosferu. Obavezno se popnite sarajevskom žičarom na Trebević — sa ove planine pruža se spektakularan pogled na grad obavijen jesenjom maglom i zlatnim šumama. Pored bogate istorije i kulture, jesen u Sarajevu donosi i toplu, domaćinsku atmosferu zbog koje ćete se osjećati kao kod kuće.

3. Ljubljana, Slovenija

Nijedna lista jesenjih destinacija nije potpuna bez Ljubljane. Ovaj „zeleni grad“ u jesen postaje prava bajka. Šetnja duž rijeke Ljubljanice, premošćene čuvenim Tromostovjem, dočarava raskošnu arhitekturu Jožeta Plečnika. Posjetite Ljubljanski grad na brdu, do kog možete doći pješice kroz šumu obojenu u žuto-crvene tonove, i uživajte u pogledu na krovove grada. Takođe, jesen je pravo vrijeme za posjetu Tivoli parku ili kratak izlet do obližnjeg Bleda.

4. Brašov, Rumunija

Smješten u srcu Transilvanije i okružen Karpatskim planinama, Brašov je u jesen idealna destinacija za ljubitelje istorije i prirode. Grad odiše srednjovjekovnim duhom, a njegova čuvena Crna crkva i prostrani Savetski trg (Piața Sfatului) izgledaju očaravajuće pod jesenjim suncem. Brašov je odlična baza i za obilazak čuvenog dvorca Bran (poznatijeg kao Drakulin dvorac), koji obavijen jesenjom maglom i gustim šumama pruža autentičan, pomalo mističan doživljaj.

5. Plovdiv, Bugarska

Jedan od najstarijih kontinuirano naseljenih gradova u Evropi uvijek je odlična ideja, ali jesen u Plovdivu donosi posebnu prijatnost za obilazak. Stari grad Plovdiva, sa svojim karakterističnim kućama iz perioda bugarske renesanse i impozantnim antičkim rimskim teatrom, najljepše izgleda dok šetate po blagom jesenjem suncu. Kreativna četvrt Kapana, prepuna šarmantnih kafića, galerija i zanatlijskih radnji, nudi sjajan noćni život i opuštenu atmosferu.

Bilo da tražite bogatu istoriju, gastronomiju ili opuštajuće šetnje kroz prirodu, ovi balkanski biseri u jesenjem izdanju ponudiće vam savršen balans uživanja i odmora.

(Mondo)