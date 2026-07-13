Mujović: Otvaranje nove zgrade Gradskog pozorišta veliki iskorak za kulturu Podgorice

Podgorica je nakon decenije čekanja dobila novu zgradu Gradskog pozorišta, koja je svečano otvorena večeras u 20 časova.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Tim povodom organizovana je ceremonija u režiji Glavnog grada i Gradskog pozorišta, a gradonačelnik Saša Mujović poručio je da završetak ovog projekta predstavlja značajnu pobjedu za kulturu, umjetnost i ispunjenje obećanja gradske uprave, prenosi RTCG.

Govoreći za Dnevnik 2, Mujović je istakao da je završetak izgradnje važan trenutak za glavni grad, naglašavajući da je aktuelna administracija pokazala odlučnost da riješi dugogodišnje probleme koji su ostali neriješeni.

Podsjetio je da je izgradnja objekta počela 2016. godine, uz plan da bude završena dvije godine kasnije, ali da se projekat godinama odlagao. Kako je kazao, završetkom radova Podgorica je dobila moderan i reprezentativan prostor namijenjen pozorišnoj umjetnosti i kulturnim sadržajima.

Prema njegovim riječima, svi tehnički nedostaci su otklonjeni, objekat je dobio upotrebnu dozvolu i potpuno je spreman za izvođenje predstava.

„Dugo smo čekali ovaj trenutak. Godo je konačno stigao. Neka je sa srećom nova zgrada Gradskog pozorišta“, poručio je Mujović.

Svečano presijecanje vrpce obavili su gradonačelnik Saša Mujović, direktorica Gradskog pozorišta Sandra Vujović i direktor Agencije za izgradnju i razvoj Podgorice Bajko Vučićević.

Prisutnima se obratio i premijer Milojko Spajić, koji je podsjetio da je Gradsko pozorište punih 75 godina djelovalo bez stalnog doma, uprkos tome što je kroz njegove predstave prošlo više od milion gledalaca.

On je ocijenio da je Gradsko pozorište odavno preraslo okvire obične kulturne ustanove i postalo važan dio identiteta Podgorice i Crne Gore.

Posebnu simboliku, kako je naveo, ima činjenica da je nova zgrada otvorena upravo 13. jula, na Dan državnosti Crne Gore.

Spajić je istakao da kultura i stvaralaštvo imaju jednako važnu ulogu u razvoju države kao što su hrabrost i odlučnost nekada imali u njenoj odbrani, dodajući da nova zgrada treba da bude mjesto koje će promovisati znanje, kreativnost i trajne društvene vrijednosti.

Govoreći o evropskim integracijama, premijer je naglasio da put Crne Gore ka Evropskoj uniji nije važan isključivo zbog reformi i pregovaračkog procesa, već i zbog jačanja institucija i izgradnje odgovornijeg društva.

Kako je zaključio, cilj države je da period koji slijedi obilježi infrastrukturni razvoj, ali ne samo kroz izgradnju puteva i saobraćajnica, već i kroz ulaganje u kulturne i obrazovne institucije koje podstiču kritičko razmišljanje, dijalog i razvoj mladih generacija.