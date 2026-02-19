STAJAĆE OVACIJE NA PREMIJERI FILMA „OBRAZ“! FILM NIKOLE VUKČEVIĆA OSVOJIO PUBLIKU!

Mjesecima unazad naša publika sa nestrpljenjem čekala je na film koji je oduševio publiku i kritičare na oko trideset svjetskih festivala!

Izvor: Taramount film

Nakon brojnih nagrada, među kojima su i nagrada za najbolji film, najbolju režiju, za najboljeg direktora fotografije, najbolji scenario i glavnu mušku ulogu, ovacija, oduševljenja i emocija, „OBRAZ“ je prikazan pred našom publikom. Zbog velikog interesovanja rasprodate su čak dvije premijerene projekcije, u bioskopu Cineplexx Ušće Shopping Center.

Svečana atmosfera, crveni tepih, brojni mediji i uzbuđenje nagovještavali su veče koje će svima dugo ostati u srcima i sjećanju. Veliki broj kolega iz filmskog svijeta, među kojima su i Bane Trifunović, Marta Bjelica, Predrag Bjelac, Milorad Kapor, Milica Zarić, Lena Bogdanović i mnogi drugi, došli su da sa zadovoljstvom pogledju film i pruže podršku svojim prijateljima.

Očekivanja od filma bila su velika, jer reputacija „OBRAZA“ stigla je pred beogradsku publiku mnogo prije filma, pa su ljubitelji sedme umjetnosti sa pravom došli da uživaju u filmu koji pleni svojim estetskim izrazom, snažnom pričom i još snažnijom i važnom porukom.

Usklici i gromki aplauz najavili su uzbudljiv bioskopski život ovog fantastičnog ostvarenja.

Izvor: Taramount film

Na kraju obije projekcije, publika je stajaćim ovacijama i ne krijući emotivne reakcije pozdravila dio autorske i glumačke ekipe filma „OBRAZ“! Aplauzi su dugo trajali, „bravo“ se orilo iz svih djelova bioskopskih sala, a po izlasku mogle su se čuti samo najiskrenije pohvale.

Izvor: Taramount film

Gledaoci koji su prisustvovali premijernim projekcijama složili su se u jednom: pred nama je ostvarenje vrijedno pažnje i divljenja, film koji podsjeća na neophodnost časti i opominje da samo zajedno možemo izvojevati pobjedu nad tamom.

„OBRAZ“ je ljekovito umjetničko djelo koje nije moglo izabrati bolje vrijeme da nam se obrati i film koji briše granice i barijere među ljudima.

Izvor: Taramount

Glumačku ekipu čine istaknuti regionalni i međunarodni umetnici. Glavnu ulogu tumači Edon Rizvanoli (Holandija), koji je za ovaj film nagrađivan na međunarodnim festivalima u Španiji, Maroku, Rusiji i Iraku. Ostale uloge ostvarili su Igor Benčina (Srbija), Nikola Ristanovski (Sjeverna Makedonija), Alban Ukaj (Bosna i Hercegovina), Selman Jusufi i Xhejlane Terbunja (Kosovo). Crnogorsku glumačku ekipu čine Aleksandar Radulović, Branimir Popović, Ana Vučković i legendarni Zef Bato Dedivanović - Joksim iz „Đekne“ Živka Nikolića - u svojoj poslednjoj filmskoj ulozi. U ulogama djece nastupaju Elez Adžović, Vuk Bulajić, Merisa Adžović i Hana Pavlović, izabrani nakon višemjesečnih kastinga i temeljne pripreme.

OBRAZ - TREJLER Izvor: Youtube/ Taramount and Galileo production Montenegro

Inspiracija za film potiče iz antologijske pripovjetke „Obraz (Legenda o Nuru Doki)” crnogorskog akademika Zuvdije Hodžića. Scenario potpisuju Ana Vujadinović i Melina Pota, uz saradnju reditelja. Direktor fotografije je Đorđe Stojiljković, nagrađivan za ovaj film na festivalima u Indiji, Italiji, Rusiji i Španiji. Scenograf je Stanislav Nikičević (specijalna nagrada na Avanca IFF-u u Portugalu), kostimografkinja Lidija Jovanović, dok je muziku komponovao Dušan Maksimovski. Centralni muzički motiv filma - uspavanku - oblikovale su Maša i Milica Vujadinović. Montažu potpisuje Olga Toni, vizuelne efekte Đuro Mihaljević i Đorđe Stojiljković, dok su za dizajn i miks zvuka bili zaduženi Igor Vujović i Dario Domitrović.

Glavni producent filma je Milorad Radenović, a izvršni producenti Milorad Radenović i Jelena Filipović. Koproducenti su Nevena Savić i Ivica Vidanović (Cinnamon Films, Beograd), kao i Dario Domitrović (Embrija, Zagreb). Pridruženi producenti su Kristof Toke (Mogador Film, Nemačka) i Boris Raonić u ime RTVCG-a. Film je realizovan uz finansijsku podršku Filmskog centra Crne Gore, Filmskog centra Srbije, Hrvatskog audiovizuelnog centra, Ministarstva kulture Crne Gore, RTVCG-a i CEKUM-a, uz posebno priznanje činjenici da je projekat 2020. godine na koprodukcijskom konkursu u Srbiji zauzeo prvo mjesto među pedesetak prijavljenih regionalnih projekata.

Od danas, 19. februara film „OBRAZ“ prikazivaće se na redovnom reperoaru svih bioskopa.