Marijana Zečević imenovana za v.d direktora KIC-a Budo Tomović

Marijana Zečević imenovana za v.d direktora KIC-a Budo Tomović

Savjet Kulturno informativnog centra Budo Tomović imenovao je juče Marijanu Zečević za vršioca dužnosti direktora, potvrđeno je Portalu RTV PG iz PR službe ustanove.

Marijana Zečević imenovana za v.d direktora KIC-a Budo Tomović Izvor: Promo/KIC Budo Tommović

Marijana Zečević je pisac i književna kritičarka, dobitnica je nagrade „Vidovdanska povelja ‒ za valorizaciju savremene književne kritike“ koju dodjeljuje Udruženje književnika Crne Gore.

Marijana Zečević završila je Srpski jezik i književnost, potom magistrirala političke nauke.

Bavi se istraživačkim radom ‒ analitičkim novinarstvom i naučnom kritikom (studije iz književnosti, slikarstva, medija, istorije umjetnosti i ostalo).

Tagovi

KIC Budo Tomović Marijana Zečević vd direktor

