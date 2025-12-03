Marijana Zečević imenovana za v.d direktora KIC-a Budo Tomović

Savjet Kulturno informativnog centra Budo Tomović imenovao je juče Marijanu Zečević za vršioca dužnosti direktora, potvrđeno je Portalu RTV PG iz PR službe ustanove.

Izvor: Promo/KIC Budo Tommović

Marijana Zečević je pisac i književna kritičarka, dobitnica je nagrade „Vidovdanska povelja ‒ za valorizaciju savremene književne kritike“ koju dodjeljuje Udruženje književnika Crne Gore.

Marijana Zečević završila je Srpski jezik i književnost, potom magistrirala političke nauke.

Bavi se istraživačkim radom ‒ analitičkim novinarstvom i naučnom kritikom (studije iz književnosti, slikarstva, medija, istorije umjetnosti i ostalo).